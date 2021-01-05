سيتي عمّق جراح تشلسي

دوليه

عمّق مانشستر سيتي جراح تشلسي بإسقاطه على ملعبه «ستامفورد بريدج» 3-1 ضمن قمة المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز أول من امس، والتي شهدت أيضاً فوز ليستر سيتي 2-1 على نيوكاسل يونايتد.

ولم يتأثر سيتي بغياباته المتعلقة بفيروس كورونا، وحسم المباراة في الشوط الأول، بفضل أهداف الألماني إيلكاي غوندوغان (18)، وفيل فودين (21) والبلجيكي كيفن دي بروين (34)، فيما سجل كالوم هودسن-اودوي (90+2) هدف تشلسي اليتيم. وبالتالي، بات سيتي على بعد أربع نقاط من ليفربول ومان يونايتد.

ولم تفز كتيبة المدرب فرانك لامبارد سوى مرة واحدة في آخر ست مباريات ليحتل فريقه المركز الثامن بفارق 7 نقاط عن ليفربول المتصدر.

وخاض سيتي المباراة من دون البرازيلي إيدرسون وكايل ووكر والإسباني فيران توريس والبرازيلي غابريال جيزوس جراء تفشي كوفيد-19 في صفوف الفريق، ما أرغمه على تأجيل مواجهته مع إيفرتون الاثنين الماضي. وفرض رجال الإسباني بيب غوارديولا إيقاعهم على المباراة منذ الدقائق الأولى، إلى حين افتتح غوندوغان التسجيل عندما استلم كرة خارج منطقة الجزاء واستدار حولها بطريقة فنية، قبل أن يسددها قوية أرضية إلى يسار الحارس (18).

وبعد دقائق، ضاعف فودين تقدم سيتي بتسديدة رائعة قرب القائم الأيمن للحارس، بعد عرضية من دي بروين (21). وفي الدقيقة الرابعة والثلاثين، ومن هجمة مرتدة، انطلق رحيم استرلينغ وحيداً بالكرة لينفرد بالحارس، ثم قرر التروي والتلاعب بالدفاع، قبل أن يسدد كرة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر، فأكملها دي بروين في الشباك معلناً الثلاثية.

وكاد سيتي أن يحقق نتيجة قاسية ويسجل في أكثر من مرة عبر فرص لفودين وغوندوغان ودي بروين، لكنهم فشلوا في تعزيز النتيجة في الشوط الثاني والحفاظ على نظافة شباكهم، حينما سجل هودسن-أودوي (90+1) مكملاً كرة عرضية. واستفاد ليستر سيتي من سقوط إيفرتون أمام وست هام 0-1 الجمعة، لينفرد بالمركز الثالث بعد فوزه 2-1 على نيوكاسل يونايتد.

