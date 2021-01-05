كوري دك سلة بورتلاند بـ 62 نقطة

دوليه

استعاد ستيفن كوري شيئا من بريق الأمس والفترة التي قاد بها غولدن ستايت ووريرز للوصول الى النهائي خمسة مواسم متتالية بين 2015 و2019 والفوز باللقب ثلاث مرات، وذلك بعدما دك سلة بورتلاند ترايل بلايزرز بـ62 نقطة في لقاء حسمه فريقه 137-122 أول من أمس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. وقدم كوري الذي خاض خمس مباريات فقط في الموسم المنصرم بسبب كسر في يده، أفضل مباراة في مسيرته من ناحية التسجيل وبات أول لاعب يصل الى هذا العدد من النقاط في الموسم الحالي بعدما نجح في 18 من محاولاته الـ31، بينها ثماني ثلاثيات من أصل 16 محاولة. وبعدما بدأ حملة الدفاع عن لقبه بهزيمتين وفوزين، واصل لوس أنجليس ليكرز استفاقته وحقق فوزه الثالث تواليا على حساب مضيفه ممفيس غريزليز، وجاء بنتيجة 108-94. وفي أبرز المباريات الأخرى، قاد توماس براينت واشنطن ويزاردز لفوزه الثاني تواليا بعدما استهل الموسم بخمس هزائم، وذلك بتسجيله سلة استعراضية في آخر 14,9 ثانية من اللقاء الذي أنهاء فريقه لصالحه 123-122 أمام مضيفه بروكلين نتس. وعلى غرار براينت، قاد جايسون تايتوم بوسطن سلتيكس للفوز على مضيفه ديترويت بيستونز 122-120.