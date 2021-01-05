قطري و3 إماراتيين ضمن حكام «مونديال الأندية»

دوليه

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن أسماء الحكام الذين سيتولون ادارة مباريات كأس العالم للأندية «قطر 2020» التي تستضيفها الدوحة للمرة الثانية من 1 الى 11 فبراير المقبل.وتضم القائمة 7 حكام و 12 حكماً مساعداً لمواجهات البطولة، الى جانب 7 حكام لتولي مهام التحكيم بتقنية الفيديو أثناء المباريات. ومن بين الحكام الذين وقع عليهم الاختيار الحكم القطري خميس المري، الى جانب ثلاثة حكام من الامارات هم محمد عبد الله، ومحمد الحمادي، وحسن المهري. وجاء تعيين الثلاثي النسوي بقيادة البرازيلية ايدينا ألفيس، اضافة الى مواطنتها نيوزا باك، والأرجنتينية ماريانا دي الميدا؛ استمراراً للتوجه الذي بدأ في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة بالهند 2017، حيث أدارت الحكمة السويسرية استير ستوبلي مباراة واحدة، قبل أن تسير على طريقها الأوروغويانية كلوديا أومبيريز، التي أدارت مباراتين في كأس العالم تحت 17 سنة بالبرازيل 2019. وسيختتم جميع الحكام المختارين استعداداتهم النهائية في قطر قبل أسبوع من انطلاق المباراة الافتتاحية. وفي ضوء جائحة «كوفيد- 19» سيوفر «فيفا» والبلد المضيف الضمانات المطلوبة لحماية صحة وسلامة جميع المشاركين في المسابقة.

