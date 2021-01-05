الأنصاري إلى الوكرة رسمياً

دوليه

أعلن نادي الوكرة القطري عن التعاقد رسمياً مع لاعب وسط القادسية والأزرق فهد الأنصاري على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم. واجتاز الأنصاري الذي وصل الدوحة اول من أمس الفحص الطبي في مستشفى الطب الرياضي «اسبيتار» بنجاح.

ووقع الأنصاري على العقد رسميا، وتم تقديمه لوسائل الاعلام عن بعد، في حضور حسن القاضي مدير الفريق، لينتظم بعدها اللاعب في التدريبات تمهيدا للمشاركة بالمباريات القادمة.

وشارك الأنصاري الذي سبق له الاحتراف في الدوري السعودي مع الاتحاد والفيصلي، مع القادسية في دوري التصنيف، كما أشرف مع زميليه بدر المطوع وصالح الشيخ على تدريبات الأصفر نهاية الموسم الماضي في ظل غياب المدرب الاسباني بابلو فرانكو بسبب جائحة كورونا.

ويحتل الوكرة الذي يقوده الاسباني ماركيز لوبيز المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بعد 12 جولة، وتبحث ادارة النادي عن تعزيز صفوف الفريق بعد تراجع النتائج في الجولات الأخيرة رغم البداية الجيدة في انطلاق المسابقة.

