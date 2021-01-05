قطر مستمرة في تجهيز ستادات المونديال رغم تحديات «كورونا»

دوليه

حققت اللجنة العليا للمشاريع والارث في عام 2020 تقدما ملحوظا في بناء وتجهيز ستادات بطولة كأس العالم «قطر 2022» التي لم يعد يفصلنا عنها سوى أقل من عامين.

ومن أبرز الانجازات التي أحرزتها اللجنة العليا العام الماضي الذي جاء مصحوبا بتحديات جمَّة فرضتها جائحة «كوفيد-19» تدشين ستاد المدينة التعليمية في حفل رقمي في يونيو الماضي تطبيقا للاجراءات الاحترازية المتبعة في دولة قطر لمنع انتشار الوباء. وقد أشادت اللجنة العليا خلال الحفل بجهود العاملين في الصفوف الأمامية في القطاع الصحي وأثنت على دورهم الهام في مكافحة تفشي الوباء العالمي. ومع قرب انتهاء العام، وتحديدا في اليوم الوطني لدولة قطر في 18 ديسمبر، دشنت اللجنة العليا ستاد أحمد بن علي بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وذلك تزامنا مع استضافة الستاد لنهائي النسخة الثامنة والأربعين من كأس الأمير، ليصل عدد الستادات التي أعلنت اللجنة العليا عن جاهزيتها بنهاية عام 2020 الى أربعة ستادات. وتؤكد اللجنة العليا أن الستادات الأربعة المتبقية ستكون جاهزة قبل بدء البطولة بوقت كاف، بما يتيح اختبار جاهزيتها استعدادا لانطلاق المونديال في 21 نوفمبر 2022، مشيرة الى أنه يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على ستاد البيت الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 60 ألف مشجع.

وسيكون ستاد البيت جاهزا لاستضافة المباريات بعد استكمال كافة أعمال البناء به، والتي شهدت تسجيل رقم قياسي عالمي في فرش أرضيته العشبية. اما ستاد أحمد بن علي الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف مشجع فجرى تدشينه في ديسمبر 2020 وقد شيِّد في موقع ستاد قديم في منطقة الريان. كما جرى تدشين ستاد الجنوب الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف مشجع في 16 مايو 2019، خلال استضافته المباراة النهائية لكأس الأمير. اما ستاد الثمامة الذي يتسع لـ 40 ألف مشجع فقد تم الانتهاء من أعمال السقف والواجهة والمدرجات، فيما يجري العمل في الوقت الحالي على استكمال تركيب المقاعد والأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة والتشطيبات.

اما ستاد المدينة التعليمية الذي يتسع لـ 40 ألف مشجع فقد دشن في يونيو. اما ستاد خليفة الدولي الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف مشجع فقد

أعيد افتتاحه في 16 مايو 2017 عندما استضاف نهائي كأس الأمير. وفي ستاد لوسيل الذي ستبلغ طاقته الاستيعابية 80 ألف مشجع جرى الانتهاء من أعمال الخرسانة وتركيب الصحن الفولاذي للستاد والمرحلة الأولى من عمليات الرفعة الكبرى لسقف الستاد ويجري الاستعداد للمرحلة النهائية. هذا بالاضافة الى الانتهاء من أجنحة سكاي بوكس الزجاجية المواجهة للملعب، كما يجري استكمال الأعمال الميكانيكية، والهندسية، وأعمال السباكة، والتشطيبات، وتركيب الهيكل والواجهة الفولاذية.

وفي ستاد راس أبو عبود الذي يتسع لـ 40 ألف مشجع ويجري تشييده باستخدام حاويات الشحن البحري ووحدات بناء قابلة للتفكيك، فقد جرى الانتهاء من تسليم جميع الحاويات وتركيبها، بما في ذلك حاويات خاصة لمحطة كهرماء الفرعية. علاوة على ذلك، جرى تركيب كافة الأجزاء الفولاذية بما في ذلك قضبان الشد، بالاضافة الى استكمال تركيب المقاعد في صحن الستاد.

