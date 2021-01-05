الأهلي وبيراميدز لحسم تأهلهما أفريقياً

دوليه

يسعى الأهلي لحسم تأهله لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عندما يستضيف اليوم سونيديب بطل النيجر في اياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا. وفاز الأهلي ذهابا خارج الديار بهدف نظيف وهو ما يعطيه أريحية كبيرة لحسم التأهل اليوم حيث يحتاج للفوز أو التعادل بأي نتيجة للمرور الى الدور التالي. وفي كأس الكونفيدرالية يسعى بيراميدز المصري لحسم تأهله الى دور الـ32 الثاني عندما يستضيف الاتحاد الليبي في اياب دور الـ32 الأول.

وفاز بيراميدز بهدف نظيف في لقاء الذهاب الذي أقيم بالاسكندرية في ظل ظروف عدم اقامة المباريات الدولية بليبيا.

