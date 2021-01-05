الكويت وبرقان.. تأهل منطقي

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ضرب الكويت موعداً مع برقان في الدور نصف النهائي لكأس ولي العهد بعد فوز الأول على الساحل 2-0، والثاني على الفحيحيل 3-1 أول من أمس في الدور ربع النهائي للمسابقة.

وحقق الأبيض المطلوب منه رغم الصعوبة التي واجهها أمام الساحل خصوصاً في الشوط الأول الذي فشل فيه الفريق في زيارة شباك حارس مرمى الساحل نواف المنصور قبل أن ينجح في ذلك في الشوط الثاني بواسطة فهد الهاجري في الدقيقة 46، وطلال الفاضل في الدقيقة 56.

وتوقفت مغامرة الساحل عند هذا الدور بعد تغلبه على اليرموك بنتيجة 2-1 في الدور التمهيدي، بينما يظل طموح الأبيض هو التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي في انتظار المواجهة التي ستجمعه مع برقان يوم الجمعة المقبل.

ولا شك أن فوز الأبيض على الساحل كان متوقعاً قياساً على مستوى الفريقين والظروف التي يمر بها كل منهما، فالأسماء التي يمتلكها المدرب محمد عبدالله من محليين ودوليين تتفوق بشكل واضح على المجموعة التي يشرف عليها المدرب الوطني محمد دهيليس، واذا سارت الامور دون مفاجآت فان الأبيض سيكون طرفاً في المباراة النهائية يوم 12 يناير الحالي.

واذا كان تأهل الكويت على الساحل منطقياً ومتوقعاً، فان فوز برقان على الفحيحيل لم يكن بالمفاجئ لأن فريق المدرب الصربي برونو سكليتش كان الطرف الأفضل معظم أوقات المباراة رغم أن الأداء بشكل عام لم يرتق للمطلوب، خصوصاً في الشوط الثاني الذي خلا من أي هجمات للطرفين.

وتقدم برقان أولاً بهدف يوسف سعد من ركلة حرة في الدقيقة 29، وتعادل للفحيحيل محمد عبدالهادي من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وبينما لم تتغير النتيجة في الشوط الثاني، نجح التونسي خالد بن يحيى في تسجيل هدف السبق لبرقان في الدقيقة 96، وأضافي البرازيلي جيوفاني الهدف الثالث في الدقيقة 115. وسبق لبرقان أن بلغ الدور نصف النهائي لكأس الأمير، بينما هي المرة الأولى التي يصل فيها الى هذا الدور في مسابقة كأس ولي العهد.

