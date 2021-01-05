عزيز: طموحنا يتعدى نصف النهائي

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أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم في نادي برقان مصطفى عزيز أن طموح النادي يتعدى الوصول الى الدور نصف النهائي وذلك بعد الفوز على الفحيحيل 3-1 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الدور ربع النهائي. وضرب برقان موعدا مع الكويت حامل اللقب في المربع الذهبي يوم الجمعة المقبل.

واعترف عزيز بان مواجهة الأبيض «صعبة جدا» لأن الأخير صاحب انجازات كبيرة ويعتبر «فريقا محترفا» بمعنى الكلمة، موضحا: «لكننا سنجتهد ونبذل قصارى جهدنا من أجل بلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ النادي».

ولفت عزيز الى أن الجهاز الفني لم يمنح اللاعبين راحة بعد مباراة الفريق، مشيرا الى أن العمل سيكون على الاستشفاء العضلي والتركيز الذهني للاعبين بعد أن خاض الفريق مباراتين بأشواط اضافية وسبقها مباراة كل 3 أيام في دوري التصنيف.

وأضاف أن صفوف الفريق ستشهد عوة النيجيري ايغور بينما ستتحدد اليوم مدة غياب فرحان سعد الذي تعرض للاصابة خلال مباراة الفحيحيل أول من أمس.

