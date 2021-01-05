انتخابات «الطائرة» اليوم

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تختار الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة اليوم مجلس الادارة الجديد عندما تصوت في انتخابات الاتحاد التي ستقام في مقر الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. واغلق باب الترشح على 12 مرشحا هم مؤيد شهاب (العربي) ود.عبدالهادي الشبيب (الساحل) وعبدالرحمن السهو (الجهراء) ومحمد الانصاري (اليرموك) ونايف الرشيدي (التضامن) وخلف الهاجري (الصليبخات) وطلال العدواني (برقان) ونايف العزمي (الفحيحيل) وجاسم الفيلكاوي (الشباب) وطارق العريفي (الكويت) وعبدالله الغرير (كاظمة) وبدر الكوس (القادسية). وتوافقت 7 أندية خلال اجتماعاتها التنسيقية بصورة مبدئية على أسماء المناصب التنفيذية في مجلس الادارة اذ سيتم انتخاب د.عبدالهادي الشبيب لرئاسة الاتحاد، وعبدالرحمن السهو لأمانة السر،نايف الرشيدي نائب الرئيس، وخلف الهاجري أميناً للصندوق بانتظار ما ستسفر عنه الانتخابات اليوم بصورة رسمية. يذكر أن مجلس ادارة الاتحاد يتكون من تسعة أعضاء.