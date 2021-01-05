الأبيض ابتعد في صدارة «اليد»

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واصل الكويت ابتعاده في صدارة دوري الدرجة الممتازة للكرة الطائرة بتغلبه على القرين 32-24 في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن الجولة الثامنة من البطولة التي شهدت تعادل السالمية مع كاظمة 29-29 في لقاء حماسي. ورفع الكويت رصيده الى 16 نقطة في صدارة الترتيب، فيما بقي القرين على رصيده السابق 6 نقاط. ولم يجد الأبيض حامل لقب البطولة في المواسم السبعة الماضي صعوبة في فرض ايقاعه على اللقاء منذ البداية، محققاً فوزاً مستحقاً ومواصلاً سلسلة انتصاراته في البطولة. وفي المباراة الثانية ارتفع رصيد كاظمة الى 9 نقاط والسالمية الى 7 نقاط. وحاول كلا الطرفين حسم المباراة في اللحظات الأخيرة الا أن التعادل فرض نفسه ليتقاسم البرتقالي والسماوي نقطتي اللقاء.