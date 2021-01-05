loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

كاظمة والعربي في «كرة الصالات»


تنطلق اليوم منافسات الجولة السادسة من دوري كرة القدم داخل الصالات  باقامة 3 مباريات على صالة الشيخ سعد العبدالله، اذ يتقابل اليرموك مع السالمية في 04:00، والعربي مع كاظمة في 06:15، والتضامن مع القادسية في 08:30.  وكانت المرحلة الخامسة شهدت صعود اليرموك الى صدارة الترتيب بعد تغلبه كاظمة 6 -2، رافعا رصيده الى 12 نقطة وتراجع البرتقالي الى المركز الثاني  بفارق المواجهات ، في حين نجح القادسية في قلب الطاولة على الكويت وتحقيق فوز مثير 3 – 2 ليرفع الاصفر رصيده الى 7 نقاط بالمركز الثالث وحل الكويت رابعا.  وانتهى اللقاء الثالث بين السالمية والتضامن بالتعادل 5-5، ليحتل السالمية المركز السادس برصيد نقطتين وظل التضامن سابعا بنقطة واحدة. وحصل على جائزة افضل لاعب بالجولة الماضية حارس اليرموك احمد جابر.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة