كاظمة والعربي في «كرة الصالات»

محلية

تنطلق اليوم منافسات الجولة السادسة من دوري كرة القدم داخل الصالات باقامة 3 مباريات على صالة الشيخ سعد العبدالله، اذ يتقابل اليرموك مع السالمية في 04:00، والعربي مع كاظمة في 06:15، والتضامن مع القادسية في 08:30. وكانت المرحلة الخامسة شهدت صعود اليرموك الى صدارة الترتيب بعد تغلبه كاظمة 6 -2، رافعا رصيده الى 12 نقطة وتراجع البرتقالي الى المركز الثاني بفارق المواجهات ، في حين نجح القادسية في قلب الطاولة على الكويت وتحقيق فوز مثير 3 – 2 ليرفع الاصفر رصيده الى 7 نقاط بالمركز الثالث وحل الكويت رابعا. وانتهى اللقاء الثالث بين السالمية والتضامن بالتعادل 5-5، ليحتل السالمية المركز السادس برصيد نقطتين وظل التضامن سابعا بنقطة واحدة. وحصل على جائزة افضل لاعب بالجولة الماضية حارس اليرموك احمد جابر.