هبة طوجي أطلقت أولى أغنيات ألبومها

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استقبلت الفنانة اللبنانية هبة طوجي العام الجديد باطلاقها أغنية بعنوان «لحبيبي بغني»، من تأليف الفنان اللبناني الراحل منصور الرحباني وألحان أسامة الرحباني.

وتعد أغنية «لحبيبي بغني» أولى بشائر ألبوم طوجي الجديد والمقرر ظهوره للنور خلال عام 2021، وهي قصيدة كتبها منصور الرحباني منذ 23 عاماً وفُقدت الى أن وجدها أسامة مؤخراً، وقرر فوراً تقديمها للجمهور العربي تمهيداً لاطلاق ألبوم هبة المنتظر، وتحمل في طيّاتها الكثير من الأحاسيس الانسانية ومعاني الرجاء والارادة والحلم.

وقدمت الأغنية الجديدة لأول مرة أمام جمهورها اللبناني في حفلة عيد الميلاد بالعاصمة اللبنانية بيروت. ومن جانبه كشف أسامة الرحباني حكاية الأغنية، قائلًا: «من حوالي 23 سنة، كتب والدي منصور قصيدة «لحبيبي بغني» ولحنتها أنا، ولكن لأسباب عدة بقيت هذه القصيدة مخبأة، ولكني في سنة 2000،.

