«كورونا» يفجع لوسي بوفاة ابنة شقيقتها

إضاءات

فجعت الفنانة لوسي بوفاة ابنة شقيقتها الحامل، اثر اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

لوسي عبرت عن حزنها الشديد بعد وفاة ابنة شقيقتها، حيث قالت، في تصريحات صحافية: «الحمد لله على كل حال، قدر ربنا ولا نستطيع إلا ان نقول انا لله وانا اليه رَاجِعون».

وتابعت: «هذه الفترة صعبة جداً بسبب وفاة ابنة شقيقتي التي أعتبرها كابنتي وأنا كنت بمثابة أم ثانية لها، فقد توفيت بفيروس كورونا عن عمر 29 عاماً وهي حامل ولا نزكيها على الله».

الفنانة المصرية وجهت رسالة الى متابعيها، طلبت منهم الحذر من «كورونا»، واتباع جميع الاجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء.

