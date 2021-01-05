شذى حسون: «عاجل».. واقعية وبسيطة وعفوية

إضاءات

«بعد ان طوينا اخر صفحات السنة الماضية احببت ان ابتدئ هذه السنة بأغنية جديدة وتصويرها كليب لكي أقدمها لجمهوري العزيز ولكل الناس» بهذه الكلمات أعلنت الفنانة شذى حسون في تصريح خاص لـ«النهار» عن اخر اغانيها والتي تم تصويرها في صحراء دبي ويحمل اسم «عاجل» وهي من كلمات سامر عطاالله ومن ألحان كرار شريف وتوزيع عمار عدنان وهو من انتاج وتوزيع شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات كما انها التجربة الاولى في الاخراج للمصور ذبيان سعد وقامت شذى منذ أيام بنشر الاعلان الترويجي للكليب عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

واقعية

وعن اختيار الاغنية قالت: اغنية «عاجل» تم اختيارها من ضمن مجموعة اعمال يتم العمل عليها بالوقت الحالي حيث تم تسجيلها في ستديوهات دبي وقررت ان يكون تصوير هذه الاغنيه بطريقة واقعية بسيطة وعفوية بعيدة عن استخدام اي من التقنيات المعروفة او استعراضات كبيرة كما في السابق حيث تم اختيار موقع جميل جدا في صحراء دبي لتصوير الكليب والذي استغرق تصويره ساعتين وبكاميرا واحدة فقط ، وتم اعتماد اطلالتين مختلفتين فيه هي الجمب سوت العسكري وفستان باللون الأحمر كما تم العمل على الاغنية بالتعاون مع صديقنا الرائع المصور ذبيان سعد لاخراج الاغنية بفكرتها الجديدة.

وعن ردة فعل الناس عن الكليب قالت: كانت نتيجة الكليب مذهلة ورائعة كونه اعتمد على البساطة والعفوية الطبيعية البعيدة عن استخدام اي من المؤثرات الالكترونية وسعيدة جدا بهذا التعاون مع ذبيان الذي اثبت كالعادة كفاءته وحسه الفني المتميز ودل على ولادة مخرج جديد للساحة الفنية.واضافت ايضا: لاقت الاغنية منذ لحظات نزولها الاولى على قنوات شركه روتانا الرسميه وقناتها لليوتيوب صدى اعلامياً واسعاً وكبيراً حيث تناقلت المواقع والصفحات العربية اخبار الاغنيه واشاد الجمهور باعجابه الكبير لها وبطريقة التصوير للاغنية. وعن جديدها بعد كليب «عاجل» قالت: في الوقت الحالي هنالك العديد من المشاريع والاعمال الفنية البعض منها جاهز بانتظار الوقت المناسب لتقديمه للجمهور.

