غانم شاهين: بعض المواهب الغنائية ترفض الظهور أمام الجمهور

إضاءات

تناول البرنامج الاذاعي (وقت النغم) الذي يبث عبر أثير اذاعة قطر موضوع الأصوات الغنائية الجديدة التي تمتلك خامات صوتية متنوعة وواعدة لكنها ترفض الخروج الى الأضواء والانخراط في الحركة الفنية ونوه مقدما البرنامج غانم شاهين وفهد الكواري الى أن الموهبة الفنية تحتاج الى من يوجهها ويهتم بها اذا كانت تطمح لدخول معترك الاحتراف الفني وقالا ان بعض المواهب تكتفي بالغناء بعيدا عن الأضواء وعادة ما يقتصر غناؤها في اللقاءات مع الأصدقاء أو في المناسبات العائلية وأحيانا قليلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتم تداول مقاطع فيديو تظهر أصواتا في غاية الجمال، لكنها لا تتعدى حدود الهواية.

وأشار الفنان غانم شاهين الى أن بعض هذه المواهب ترفض الظهور أمام الجمهور أو الكاميرا لأسباب خاصة وقدم أمثلة عن ذلك من الجيل الحالي الذي يمتلك أصواتا جميلة لكنه لا يكترث لهذه الملَكة التي حباه الله بها.

وعرج مقدما برنامج «وقت النغم» على دور اذاعة صوت الخليج في ابراز العديد من المواهب الغنائية الجديدة من خلال ما تقدمه من دعم وتشجيع يتمثل في تبني المواهب الغنائية وتأطيرها فنيا، وتوجيهها، وتسجيل أغنيات لها لتحفيزها على الاستمرار.

وتناولت الحلقة المبادرة التي قامت بها اذاعة صوت الخليج أخيرا بالتعاون مع تلفزيون قطر في تسجيل مجموعة من الجلسات الغنائية بمشاركة كوكبة من الفنانين من أجيال مختلفة، بلغ عددهم ثلاثين فنانًا شاركوا في تسجيل 155 أغنية حصرية لصوت الخليج.

كما تضمنت الحلقة باقة من الأغاني الطربية المحلية والعربية، وربطها بمواضيع فنية مختلفة كنوع من اثراء ذائقة المستمعين، وخلق حالة من النقاش الهادف وتطعيمه بالمعلومات والملاحظات الفنية التي قدمها الفنان غانم شاهين.

يذكر أن «وقت النغم» برنامج مباشر يبث من الأحد الى الخميس عبر أثير اذاعة قطر، وهو من تقديم غانم شاهين وفهد الكواري. والبرنامج فني؛ يعتمد في فكرته على تقديم الغناء بقوالب فنية منوعة بين ما يطلبه الجمهور وسباق الأغاني، كما يحرص على اثراء ذائقة المستمع بالصوت واللحن والكلمات.

