تصوير النسخة العربية من الفيلم الإيطالي «بيرفكت سترينجرز»

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حددت شركات «فرونت رو فيلمد إنترتينمنت» و«إمباير إنترناشونال» و«فيلم كلينيك» الثاني من فبراير 2021 موعداً نهائياً لتصوير النسخة الجديدة باللغة العربية من الفيلم الإيطالي «بيرفكت سترينجرز» Perfect Stranger بعد أن تم تأجيله مرتين بسبب جائحة فيروس كورونا والاضطرابات السياسية في لبنان. وقد نال هذا الفيلم نجاحاً وشهرة كبيرة عالمياً ما دفع وشجع المنتجين بالقيام بتقديم نسخة عربية منه. قام بإعداد النص «غابريل يمين» والمخرج «وسام سميرة» الذي سيتولى إخراجه كذلك، ليكون الفيلم الروائي الطويل الأول له بعد مسار مهني مرموق في مجال الاعلانات والأغاني المصورة.

حققت النسخة الإيطالية الأصلية التي لقيت استحسان النقاد وأنتجتها شركات «ميدوسا فيلم» و«ليون فيلم غروب» و«لوتس برودكشن» أكثر من 31 مليون دولار أميركي وأنتجت منه نسخ جديدة لا تحصى حصدت مبلغاً إجمالياً مذهلاً قدره 270 مليون دولار أميركي في أنحاء العالم كلها.

