إضاءات

صرحت الممثلة الشابة كيرنان شيبكا بطلة مسلسل Chilling Adventures of Sabrina، الذى يعرض على منصة نيتفلكس، بعد طرح الموسم الرابع والأخير، قائلة: «أشعر وكأننا لا نستطيع انهاء الأمر دون تكريم سابرينا الساحرة المراهقة، وكنا نرغب في ظهور باقي أفراد العائلة، من المسلسلات المستوحى منها العمل، وبالتالي فإن عمل Crossover من مسلسل Sabrina the Teenage Witch، الذى يعرض على منصة ABC، اضاف كثيرا الى الموسم الرابع، بالاضافة الى السعادة التي شعر بها الجميع أثناء التصوير». ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع «tvseriesfinale»، فلقد ظهرت عمات سابرينا في الموسم الأخير من العمل، الذى عرض يوم 31 ديسمبر من العام الماضى. ويأتي قرار الشبكة الأمريكية في وقف انتاج السلسلة الشهيرة بعد الموسم الرابع المقبل، بسبب تراجع شعبية ومشاهدات المسلسل خلال الفترة الأخيرة، بالاضافة الى فشل محاولات شركة الانتاج في احياء العمل الدرامي بعد التعاقد مع سام كورليت، سكاي بي مارشال وجوناثان وايتسيل. اللذين ظهرا في الموسم الماضي. وتدور أحداث مسلسل Chilling Adventures of Sabrina حول اعادة تخيل أصل ومغامرات سابرينا الساحرة فى سن المراهقة، بجانب ميولها فى الرعب والسحر بطبيعة الحال، وتسعى سابرينا بطموح كبير فى طرد الأرواح الشريرة، ما يضعها فى مواجهة أمام شخصيتها المزدوجة، نصف ساحرة، نصف قاتلة، وبينما تقف ضد قوى الشر التى تهددها، تجد نفسها فى مواجهة أخرى مع أسرتها وضوء النهار. وشارك فى بطولة مسلسل Chilling Adventures of Sabrina كل من ريتشارد كويل، لوسي ديفيس، تاتي جابرييل، ميشيل جوميز، روس لينش، ميراندا أوتو، فرصة بيردومو، برونسون بينتشوت، كيرنان شيبكا، جاز سنكلير.