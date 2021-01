Top Movies

إضاءات

The Croods:ANew Age فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي، للمخرج جويل كراوفورد، والنجوم مثل: نيكولاس كيدج وإيماستون وريان رينولدز.

News of the World فيلم اكشن ودراما ومغامرات، للمخرج بول غرينغراس، والنجوم مثل: توم هانكس وستيف بويلز وهيلينا زينجل.

Monster Hunter فيلم اكشن ومغامرات وفانتازيا، للمخرج بول آندرسون، والنجوم مثل: ميلا جوفوفي وتوني جا وديجو بونتيا.

Promesing young Woman فيلم كوميدي وجريمة ودراما، للمخرج إيبرالد فينيل، والنجوم مثل: كادي بوليمان وإيميرالد فينيل وأليسون بري.

Fatale فيلم إثارة، للمخرج ديون تايلور، والنجوم مثل: هيلاري سوانك ومايكل إيلي ومايك كولتر.

Pinocchio فيلم دراما وفانتازيا، للمخرج مايثو غاروني والنجوم مثل: فيديريكو إلابي وروبرتو بينيني وروكو باباليو.

The War With Gramdpa فيلم كوميدي ودراما وعائلي، للمخرج تيم هيل، والنجوم مثل: روبرت دي نيرو وآوما ثورمان وروب ريغلي.

Alien فيلم رعب وخيال علمي، للمخرج ريدلي سكوك، والنجوم مثل: سيغودني ويفر وجون هرت وتوم سكيريت.

Come Play فيلم دراما وإثارة وغموض، للمخرج جاكوب شايس والنجوم مثل: جيليان جاكوبس وآزهي روبرتسو وجون غالاغر جونيور.

Freaky فيلم كوميدي وإثارة ورعب، للمخرج كريستوفر لاندون، والنجوم مثل: فينس فون وكاثرين نيوتن وسيليسيتي كونور.