الحجرف: «الخليجي» مرجعية لصوت العقل والحكمة عالمياً

عربيات ودوليات

الرياض - واس: أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف قدرة المجلس على مواجهة التحديات بالعمل الجماعي بدعم قادة دول المجلس.

وقال الحجرف في لقاء تلفزيوني مع قناة «الاخبارية» السعودية الليلة قبل الماضية: ان انعقاد القمة الحادية والأربعين حضورياً في المملكة العربية السعودية يحمل اكثر من دلالة، ابرزها الحرص الكبير الذي يوليه اصحاب الجلالة والسمو قادة الخليجي لالتئام هذه القمة، التي تأتي في اعقاب جائحة كورونا وتأثيراتها الكبيرة على مناحي الحياة في العالم اجمع، والبعد الأخر حرص المملكة على انعقاد هذه القمة لما تحمله من ملفات مهمة تعنى بالعمل الخليجي المشترك وتسعى من خلال القرارات الى خدمة هذه المسيرة لما فيه خير ونماء واستقرار دول مجلس التعاون وشعوبه.

استقراء المستقبل

وأضاف ان ما تخرج به القمة من قرارات تهدف الى دعم هذه المسيرة المباركة تؤسس لانطلاقة مجلس التعاون نحو العقد الخامس من مسيرته لتستقرء المستقبل بعين فاحصة وبنظرة امل وتفاؤل وتعاون على استكمال هذه الملفات لكي يكون هناك عائد ومنفعة يلمسها المواطن الخليجي وتعزز الأمن والاستقرار في دول المجلس.

وأشار الأمين العام الى حرص المملكة وسعيها لتذليل كل ما يعترض جهود انعقاد هذه القمة، ما يؤكد علو الدبلوماسية السعودية التي تشكل العمود الفقري والركيزة الأساسية لمنظومة مجلس التعاون، بما تملكه من مكانة اقليمية ودولية، مفيداً بأن ايمان المملكة الكامل بأهمية مسيرة مجلس التعاون وبتعزيز مكانته واستضافة تسع قمم ما يدفع بهذه المسيرة الى الآفاق المرجوة منها.

وأوضح ان مجلس التعاون متماسك ومتلاحم منذ اربعة عقود في ظل الظروف التي واجهته وما استجد في المنطقة، وحافظ على امنه واستقراره، وخلال فترة قصيرة جداً من تأسيس المجلس اثبت مكانته ومرجعيته كعامل توازن واستقرار ليس في الاقليم ولكن ايضاً مرجعية لصوت العقل والحكمة عالمياً، اضافة الى منجزات، دول مجلس التعاون وتحقيقها تنمية شاملة من خلال استثمار كبير جداً في العنصر البشري، في ظل ما حباه الله لدول المجلس من ثروات ستبقى عنصراً اساسياً ومهماً ومحركاً للاقتصاد العالمي ودوراً في الحفاظ على استقرار اسواق النفط والطاقة.

وأفاد بأن دول مجلس التعاون تملك اربعة صناديق سيادية تعد من ضمن اكبر عشرة صناديق في العالم، وهذه الصناديق السيادية تقوم بجهد كبير في تعزيز الاقتصاد العالمي من خلال استثماراتها الكبيرة والمتنوعة، مبيناً ان دول المجلس تشكل احد اكبر التجمعات الاقتصادية بناتج اجمالي محلي يعادل (1.6 تريليون دولار)، ما يضعها في المرتبة العاشرة، حسب بعض التقارير من خلال ترتيب الاقتصاد العالمي.

وأفاد الأمين العام ان دول مجلس التعاون تعد مركز دائرة تضم ملياري نسمة، اذا نظرنا الى هذه الدائرة والامكانات المتاحة والمتوفرة في دول مجلس التعاون من حيث الموقع الاستراتيجي والممرات المائية والمطارات والموانئ وشبكات النقل وجاذبية دول مجلس التعاون للاستثمارات، مبيناً ان دول المنطقة ستكون محرك لاقتصاديات ملياري نسمة.

وأكد ان دول مجلس التعاون حكومات وشعوب تعاملت بكل فخر مع جائحة كورونا بكل مسؤولية، لم يفرقوا بين المواطن والمقيم والعامل والزائر، كما تسارعت لتوفير اللقاح لمواطنيها والمقيمين، مشيراً الى انه سيعلن قريباً انشاء المركز الخليجي لمكافحة الأوبئة الذي يعنى برصد كل هذه الأوبئة - لا قدر الله - متى ما خرج وباء جديد لتعزيز التعاون والتفكير الجماعي بين دول المجلس.

التكامل الاقتصادي

كما اشار الى العمل على التكامل الاقتصادي، وقال: في عام 2003 اطلق الاتحاد الجمركي الخليجي، وفي عام 2007 اعلن انطلاق السوق الخليجية المشتركة في 1 / 1/ 2008 وهذا كان تفكير رائد ومبكر واستقراء للمستقبل وضرورة تكامل هذه المنظومة لا سيما وأن عوامل مشتركة كثيرة جداً خصوصاً فيما يتعلق بهيكلة الاقتصاد في دول مجلس التعاون، واليوم نحن حريصون على استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وحريصون على استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة وعلى تعزيز علاقات مجلس التعاون مع المجاميع والتكتلات الاقتصادية وعلى توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع تكتلات ودول مهمة جداً في دعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.

وعن مجال النقل اشار الى ان وزراء النقل في دول المجلس اجتمعوا في 24 ديسمبر الماضي وأقروا تأسيس وكالة سكة الحديد الخليجية، وهذا مشروع تنموي رائد، لافتاً النظر الى ان الوكالة سيكون دورها الأساسي هي متابعة هذا الملف، واستكمال منظومة النقل من خلال استكمال انشاء سكة الحديد سيعزز من فرص التجارة البينية بين دول المجلس، التجارة البينية حسب ارقام 2018 هي 95 مليار اعتقد من دول المجلس، وهذا الرقم قد يتضاعف اذا ما تم استكمال هذه المنظومة.

