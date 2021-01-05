«مرايا» العلا..

عربيات ودوليات

تستضيف قاعة المرايا الفريدة من نوعها وحتى تصميمها، قمة العلا الخليجية اليوم. وسميت قاعة المرايا نظراً الى اكتساء واجهتها بالمرايا الكبيرة التي

بدورها تعكس سحر طبيعة العلا التي تضم منطقة الحجر، اول موقع تاريخي في المملكة يدرج ضمن قائمة «اليونيسكو» لمواقع التراث العالمي.

ودخلت قاعة المرايا موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى يحتوي على واجهات زجاجية في العالم، اذ تكتسي واجهتها بالمرايا العملاقة.

وتتسع القاعة لنحو 500 شخص، وهي مزودة بأحدث النظم الصوتية المسرحية والأوبرالية، وتتخذ شكلاً مكعباً تغطي جدرانه الخارجية المرايا بشكل

كامل. وتبلغ مساحة واجهة القاعة الخارجية 9740 متراً مربعاً من المرايا، وتقع في وادي عشار بالقرب من سفح حرة عويرض البركانية.

