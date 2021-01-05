آل الشيخ: القمة تأتي بظروف تحتم الوحدة

عربيات ودوليات

الرياض- واس: اكد رئيس مجلس الشورى السعودي، الشيخ عبدالله آل الشيخ، امس، ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يضع قضية وحدة الصف الخليجي واستمرار منظومة مجلس التعاون ونجاحها في مقدمة اولويات اهتماماته.

كما شدد على ان دعوة خادم الحرمين لقادة دول مجلس التعاون تأتي في ظروف استثنائية، تتطلب وحدة الصف وتعزيز العمل الخليجي المشترك.

وأشاد آل الشيخ بجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتعزيز منظومة مجلس التعاون والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره وتماسكه وسط الاضطراب الذي تعاني منه المنطقة. وقال «المنطقة تعاني من اضطراب في ظل التدخلات الخارجية في شؤون دول المنطقة والاساءة للعلاقات الوثيقة والتاريخية بين دول وشعوب مجلس التعاون».

