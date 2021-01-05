loader

عربيات ودوليات

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

آل الشيخ: القمة تأتي بظروف تحتم الوحدة


الرياض- واس: اكد رئيس مجلس الشورى السعودي، الشيخ عبدالله آل الشيخ، امس، ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يضع قضية وحدة الصف الخليجي واستمرار منظومة مجلس التعاون ونجاحها في مقدمة اولويات اهتماماته.
كما شدد على ان دعوة خادم الحرمين لقادة دول مجلس التعاون تأتي في ظروف استثنائية، تتطلب وحدة الصف وتعزيز العمل الخليجي المشترك.
وأشاد آل الشيخ بجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتعزيز منظومة مجلس التعاون والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره وتماسكه وسط الاضطراب الذي تعاني منه المنطقة. وقال «المنطقة تعاني من اضطراب في ظل التدخلات الخارجية في شؤون دول المنطقة والاساءة للعلاقات الوثيقة والتاريخية بين دول وشعوب مجلس التعاون».


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة