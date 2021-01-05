بريطانيا تشن «هجومها الكبير» على «كورونا»

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لندن - الوكالات: اتخذت بريطانيا امس «خطوة عملاقة جديدة» في حربها ضد فيروس كورونا من خلال البدء باعطاء جرعات من اللقاح الذي ابتكرته جامعة «أكسفورد» وعملاق الأدوية «استرازينيكا» ومنذ يوم الثامن من ديسمبر الماضي قدمت هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا جرعات من لقاح انتجته شركتا «فايزر» و«بيونتك» للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في دور رعاية المسنين والموظفين ثم عززت تلك الخطوة امس بلقاح «أكسفورد استرازينيكا» وهو ارخص وأسهل في الاستخدام من لقاح «فايزر».

ولدى المملكة المتحدة حوالي 530 الف جرعة من لقاح «اكسفورد استرازينيكا» وتتجه نحو هدف تطعيم مليوني شخص اسبوعياً في اقرب وقت ممكن وسيتم اعطاء اللقاح في عدد محدود من المستشفيات في الأيام الأولى لمراقبة اي ردود فعل سلبية.

وقالت هيئة الخدمات الصحية البريطانية ان المئات من مواقع التطعيم الجديدة في كل من المستشفيات ومكاتب الأطباء المحليين ستنطلق هذا الأسبوع، لتنضم الى اكثر من 700 موقع قيد التشغيل بالفعل. وفي تحول عن الممارسات المتبعة في الولايات المتحدة ودول اخرى تخطط بريطانيا لمنح السكان جرعات ثانية من كلا اللقاحين في غضون 12 اسبوعاً من الجرعة الأولى بدلاً من 21 يوما لتسريع التحصين لأكبر عدد ممكن من الأشخاص في اسرع وقت ممكن وقال نائب كبير المسؤولين الطبيين في الحكومة، البروفيسور جوناثان فان تام، ان القرار هو «الشيء الصحيح الذي يجب القيام به للأمة ككل».

وامس قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك ان اعداد الاصابات بـ«كوفيد-19» تتزايد بوتيرة سريعة في بعض مناطق البلاد وان الحكومة لا تستبعد فرض اي اجراءات اضافية لمحاولة كبح التفشي بما يشمل عزلا عاما على مستوى البلاد. وقال هانكوك «يسعدني ان اطلق لقاح اكسفورد الذي اتى نتيجة العلم البريطاني يشكل ذلك تحولا في كفاحنا ضد هذا الفيروس الرهيب وآمل ان يعيد الأمل للناس اجمعين بأن نهاية الجائحة باتت بمرأى منا».

وحمل الانتشار السريع للوباء المنسوب الى فيروس كورونا المتحور رئيس الوزراء بوريس جونسون الى درس امكان فرض تدابير اكثر صرامة. وقال جونسون لهيئة «بي بي سي» انه قد يضطر في الأسابيع المقبلة الى التحرك مجددا لاتخاذ اجراءات صعبة اكثر في مناطق عدة في البلاد مضيفا ان اغلاق المدارس «هي من بين هذه التدابير».في غضون ذلك نقلت قناة «آي.تي.في» عن مستشار علمي للحكومة البريطانية قوله ان العلماء ليسوا واثقين تماما من ان لقاحات «كورونا» ستعمل على النوع المتحور من الفيروس الموجود في جنوب افريقيا.

