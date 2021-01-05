لبنان «في حالة صعبة».. والحكومة تلوح بـ«الإغلاق»

عربيات ودوليات

بيروت - الوكالات: أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، ان اسرة العناية الفائقة في مستشفيات البلاد اصبحت ممتلئة، معتبرا ان لبنان بات يحتاج لاجراءات استثنائية وصارمة بمواجهة «كورونا» ولوح باغلاق البلاد مجددا لمدة اسبوعين.

وفي اجتماع اللجنة الوزارية، قال حسان دياب «طبقنا الاجراءات الممكنة كافة على مستوى الدولة، لكن التزام الناس لم يكن ايجابيا، للأسف هناك مواطنون غير مقتنعين حتى اليوم بخطر هذا الوباء». وأكد دياب في مستهل اجتماع اللجنة المتخصصة بمتابعة فيروس كورونا ان «مواجهة الوباء لا يمكن ان تطبق من خلال تدابير نظرية واجراءات في الشارع فقط.. نستطيع اقفال البلد ونستطيع ان نفرض حظر التجول، لكن لا قدرة لنا ان نلاحق كل شخص».

وتابع «لا اسرة شاغرة في عدد من غرف العناية الفائقة، وبالتالي نحن امام حالة صعبة جدا ونحتاج الى اجراءات استثنائية وصارمة وتشدد بتنفيذ التدابير»، مؤكدا ان «مواجهة هذا الوباء تحتاج الى وعي مجتمعي يتفاعل ويتجاوب مع التدابير والاجراءات».

