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«الإفتاء» المصرية تبارك غرامات «كورونا»


أكدت دار الافتاء المصرية ان الزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الاجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا امر مشروع لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.وأضافت الدار في فتوى اصدرتها ان الغرامات المالية على مخالفي الاجراءات الوقائية التي ينصح باتباعها للحد من العدوى بفيروس كورونا؛ تدخل ضمن التعازير الشرعية، التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدرة شرعاً يقدرها ولي الأمر، وتجب في كل معصيةٍ لم يرد فيها حداً ولا كفارة غالباً، فهي عقوبات من شأنها ان تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم او العودة اليها.


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