240 مليار دولار هربت إلى الخارج بـ «عمولات وهمية» لمسؤولين

عربيات ودوليات

انشغل الشارع العراقي الاثنين بتداول اخبار عن حجم الفساد المالي الهائل في البلاد مع اعلان هيئة النزاهة البرلمانية عن ارقام مفزعة للاموال التي تم تهريبها الى خارج العراق الذي يعيش ازمة اقتصادية خانقة وعجزا كارثيا في الموازنة.

واعلن في بغداد امس ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي افصح عن ذمته المالية كأول مسؤول يقوم بذلك عام 2021 في حين كشف «هيئة النزاهة» ان 300 مليار دولار من اموال البلاد قد هربت الى الخارج بعمولات الى مسؤولين.

وقالت دائرة الوقاية في «النزاهة» انها تلقت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الحالي الخاصَّة برئيس الوزراء ليكون بذلك أول مسؤول يفصح عن ذمته الماليَّة من رؤساء السلطات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان.

من جهتها كشفت لجنة النزاهة النيابية امس عن حجم الأموال العراقية المهربة الى خارج البلاد منوهة الى انها قد بلغت حوالي 350 تريليون دينار عراقي (حوالي 240 مليار دولار) فيما قدرت حجم الاموال التي صرفت في الاعوام السابقة بتعاقدات وهمية.

وقال عضو اللجنة طه الدفاعي إن «الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية حيث أتهمت بشتى أنواع الاتهامات.. معبراً عن امله استمرار عملها والتحقيق في قضايا أهم ملفات الفساد المستشرية في بعض الوزارات.

وأشار إلى «الأموال التي انفقت بعد عام 2003 تقدر بألف تريليون دينار (حوالي 700 مليار دولار) وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية حيث هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد فضلا عن الفساد الذي كان مستشريا في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات. واكد انه لم يتم استكمال أي مشروع في بغداد أو المحافظات.. مبينا ان أغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة وتم التعامل عليها بأسوأ العمولات لذلك لم تنجز الأعمال وبقيت الاموال على مشاريع بسيطة لكن لم نشاهد مشاريع استراتيجية كطرق رئيسة وجسور سريعة.

واشار المسؤول البرلماني في تصريح لوكالة الانباء العراقية الرسمية إلى «تهريب حوالي 350 تريليون دينار خارج العراق خلال الاعوام الماضية عبر ايصالات وهمية» وأكد أن «أغلب هذه الاموال هربت بهذه الطريقة الى خارج العراق بعمولات كان يحصل عليها بعض المسؤولين» لكنه لم يوضح الى اين وصلت الجهود لاستعادة هذه الاموال المهربة.

ويعاني العراق من أزمة مالية غير مسبوقة ناجمة عن جائحة «كورونا» وانهيار أسعار النفط الذي يمثل 90% من الموازنة العامة ما ادى الى اضطراب مالي خطير زاد من معدل الفقر إلى نسبة 40 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

