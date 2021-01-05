الجيش العراقي يحذر أميركا وإيران من «حرب كارثية»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: حذر الجيش العراقي من أن أي حرب بين إيران وأميركا ستكون نتائجها كارثية. وقالت القوات المسلحة العرقية في بيان، إنها «لا تريد للعراق أن يكون منطلقا لضرب دول الجوار». وتابع البيان أن «على أميركا وإيران احترام سيادة العراق».

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أن حاملة الطائرات «يو إس إس نيميتز» ستبقى في الخليج بسبب «التهديدات الأخيرة» من جانب إيران، وذلك بعد تقارير أشارت إلى أنها ستعود إلى قاعدتها بالولايات المتحدة في ما كان البعض اعتبره مؤشرا إلى خفض التصعيد.

وتجري «نيميتز» دوريات في مياه الخليج منذ أواخر نوفمبر، لكنّ وسائل إعلام أميركية قالت إن كريستوفر ميلر القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي أمر حاملة الطائرات بالعودة إلى قاعدتها.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلت عن مسؤولين أميركيين أن هذه الخطوة هي إشارة لـ»خفض التصعيد» موجّهة لطهران تجنبا لحدوث صدام في الأيام الأخيرة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في منصبه. غير أن ميلر اصدر الأحد بيانا معاكسا قال فيه إنه «بالنظر الى التهديدات الأخيرة التي أصدرها القادة الإيرانيون ضد الرئيس ترامب ومسؤولين حكوميين أميركيين آخرين، فقد أمرتُ حاملة الطائرات نيميتز بوقف إعادة انتشارها الروتينية». واضاف «ستبقى يو إس إس نيميتز الآن في موقعها في منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية. لا ينبغي لأحد أن يشكك في عزم الولايات المتحدة الأميركية».

في المقابل قالت إيران إنها ترصد جميع تحركات الولايات المتحدة في المنطقة بدقة وإنها حذرتها بشكل واضح من مغبة إقدامها على أي مغامرة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن بلاده حذرت واشنطن من أنها تتحمل مسؤولية أي مغامرة في المنطقة، كما حذرت دول المنطقة من الانخراط فيها، على حد تعبيره. وأضاف أن طهران لا تسعى للتوتر في المنطقة، وأنها لن تتردد في الدفاع عن أمنها بقوة. وشدد المتحدث الإيراني على أن طهران لن تتفاوض بشأن قدراتها الدفاعية والصاروخية وهي ستطورها بحسب احتياجاتها الدفاعية، على حد تعبيره.

على صعيد متصل قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن إن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني لم يجعل أميركا أكثر أمنا. وأضاف خلال مقابلة مع شبكة «سي إن إن» أن إيران أقرب اليوم إلى حيازة سلاح نووي أكثر مما كانت عليه قبل سنة. كما شدد سوليفان على أن برنامج إيران للصواريخ الباليستية يجب أن يكون جزءا من المفاوضات حول اتفاق نووي مع طهران، مضيفا أن إدارة بايدن تعتقد بإمكانية إجراء مفاوضات حول الملف النووي الإيراني بمشاركة لاعبين إقليميين حول الاتفاق.

