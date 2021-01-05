طهران تبدأ التخصيب بنسبة 20 % في «فوردو»

عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: أعلنت الحكومة الإيرانية أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في مفاعل فوردو النووي. وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن «الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أصدر أوامره ببدء التخصيب بنسبة 20%» مؤكدا أن «منظمة الطاقة الذرية بدأت الإجراءات الأولية، عبر ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي، وستحصل على أول كمية من غاز UF6 بغضون ساعات». وقال ربيعي «أبلغنا الوكالة الدولية بالبدء برفع التخصيب، بناء على اتفاقية الضمانات». لكن ربيعي اشار إلى أن «الحكومة تعتقد أن القرار ليس لصالح إيران، لكنها ملزمة بتنفيذه كتشريع برلماني».

من جهة ثانية، قدم نواب في البرلمان الإيراني مشروع قانون، يلزم الحكومات المتعاقبة بـ«القضاء على إسرائيل خلال عشرين عاما، والعمل على إخراج القوات الأميركية من المنطقة».

وحدد مشروع القانون الذي سيصوت عليه في وقت لاحق، «شروط التفاوض مع واشنطن، ودعم حلفاء طهران». ويشمل المشروع 16 مادة تحت اسم «رد إيران بالمثل» كإجراء للرد على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني. ويلزم الحكومة الإيرانية، بـ»اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تؤدي إلى القضاء على إسرائيل بحلول مارس عام 2041 والعمل على كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة عبر إرسال السلع الأساسية بالمجان أو مدفوعة الثمن، بحيث يتم إرسال أول شحنة بعد ستة أشهر من التصويت على القرار» إضافة إلى تقديم الدعم الاقتصادي والأمني لمسيرات على حدود إسرائيل تحت عناوين «حق عودة اللاجئين الفلسطينيين» و«العودة إلى القدس» و«تحرير الجولان»، و«زيارة القدس». ويتضمن المشروع إلزام الحكومة الإيرانية بـ«إرسال مساعدات إنسانية، مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، كالأدوية، والأغذية، والوقود، إلى جماعة الحوثيين».

