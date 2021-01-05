ترامب يواجه اتهامات جنائية بعد «مكالمة جورجيا»

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: شهدت الأوساط السياسية في واشنطن ردود فعل غاضبة إزاء تسريب مكالمة هاتفية للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يضغط فيها على سكرتير ولاية جورجيا لتغيير نتائج الانتخابات، فيما أصدر وزراء دفاع سابقون بيانا بشأن علاقة الجيش بالجدل الدائر حول سلامة الانتخابات. ونشرت صحيفة «واشنطن بوست» مكالمة هاتفية مسربة لترامب يلح فيها على سكرتير ولاية جورجيا من أجل «إيجاد 11 ألفا و780 صوتا» لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لصالحه. وقالت الصحيفة إن هذه المكالمة الخارجة عن المألوف جرت يوم السبت واستمرت لمدة ساعة كاملة، ونقلت عن خبراء قولهم إنها قد تثير إشكالات قانونية. ووفقا للصحيفة التي نشرت مقاطع من المكالمة عبر موقعها فقد استخدم ترامب أساليب عدة في مخاطبة سكرتير ولاية جورجيا براد رافنسبرغر (جمهوري) تنوعت بين الإطراء والتوسل وبين التوبيخ والتهديد بتبعات جنائية غير واضحة إذا رفض التجاوب مع مزاعمه، لدرجة أنه قال له إنه يرتكب «مخاطرة كبيرة» وطوال مدة المكالمة رفض رافنسبرغر وكبير مستشاريه القانونيين إصرار ترامب على حدوث تلاعب في عمليات فرز الأصوات، وأوضحا له أنه يتكئ على نظريات مؤامرة لا أساس لها، وأن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الولاية بفارق 11 ألفا و779 صوتا عادل ودقيق.

من جهته دعا كبير الديموقراطيين في مجلس الشيوخ ديك دوربن لإجراء تحقيق جنائي بشأن مكالمة ترامب المسربة. أما بوب باو كبير مستشاري الرئيس المنتخب جو بايدن فاعتبر أن المكالمة دليل قاطع على محاولة ترامب إلغاء فرز أصوات قانونية في جورجيا لتلفيق أصوات أخرى. من جانبها وصفت كامالا هاريس نائبة الرئيس المنتخب جهود ترامب بأنها «إساءة استخدام جريئة للسلطة».وقالت في فعالية انتخابية في سافانا بولاية جورجيا إن تصرفات ترامب تكشف «صوت اليأس». وسادت حالة من الاضطراب أيضا في صفوف الجمهوريين. وقد دعا النائب آدم كينزينغر أعضاء حزبه إلى عدم السير مع الرئيس في حملته هذه، قائلا «لا يمكنكم فعل ذلك بضمير مرتاح». وقال رئيس الحزب الجمهوري في ولاية جورجيا الأميركية، ديفيد شافير، إنه رفع قضيتين اتحادية وحكومية على سكرتير الولاية بعد تسريب المكالمة. في غضون ذلك، أعلن آخر عشرة وزراء دفاع أميركيين مازالوا على قيد الحياة معارضتهم أي انخراط للقوات المسلحة في عملية الانتقال السياسي الجارية في الولايات المتحدة حاليا، وذلك في مقال نشرته صحيفة «واشنطن بوست» ولم يذكر موقعو المقال على وجه التحديد السبب الذي دفعهم إلى التدخل في شكل علني. وتضمن المقال أن «الجهود لجعل القوات المسلحة الأميركية تنخرط في حل النزاعات الانتخابية ستقودنا إلى مكان خطير وغير قانوني وغير دستوري»، معتبرين أن المسؤولين الذين سعوا للقيام بذلك قد يواجهون عواقب مهنية وقضائية خطرة.

