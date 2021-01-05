14.2 مليار دينار قروضاً.. و9.6 مليارات ودائع الحكومة

مال وأعمال

سجلت القروض الاستهلاكية والمقسطة ارتفاعا قدره 780 مليون دينار بنهاية شهر نوفمبر بالغة 14.22 مليار دينار، مقارنة بحوالي 13.44 مليارا بداية 2020، حيث ارتفعت القروض الاستهلاكية بحدود 200 مليون بالغة 1.6 مليار، فيما سجلت القروض المقسطة ارتفاعا قدره 660 مليون دينار من 11.97 مليارا الى 12.62 مليار دينار خلال الفترة نفسها.

وبمقارنة حجم القروض الاستهلاكية والمقسطة البالغة 14.22 مليارا بحجم الودائع والحسابات في البنوك والبالغة 9.6 مليارات، نجد أن سيولة الحكومة لا تكفي 67.5 بالمئة من اجمالي القروض المسجلة بنهاية نوفمبر. ووفق مصادر مصرفية مطلعة لـ النهار، فان الحديث عن اسقاط القروض الاستهلاكية أو المقسطة يمثل عبئا كبيرا على مالية الدولة، مشيرة الى أن مثل تلك الدعوات هي في واقع الأمر تدمير لمنظومة الجهاز المصرفي كونها لا تتفق والواقع الاقتصادي الذي تعيشه الدولة.

ولفتت المصادر الى أن أحدث البيانات الصادرة عن بنك الكويت المركزي تشير الى أن نسبة القروض غير المنتظمة تقل عن 2% من اجمالي محفظة القروض الاستهلاكية والاسكانية، وهو ما يؤكد قدرة المقترضين العالية على تسديد أقساط مديونياتهم بسهولة، كاشفا أن نسبة القروض المتخذ بشأنها اجراءات قانونية لا تصل الى 1 بالمئة من المحفظة.

وأضاف أن نسبة العملاء المتعثرين لا تتجاوز 1 بالمئة من اجمالي المقترضين، مؤكدا أن تلك النسبة مع نسبة عدم الانتظام هما من الأدنى على مستوى العالم.

وفي سياق متصل، سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت ارتفاعا قدره 2.2 مليار بالغة 14.5 مليار دينار مقارنة بحوالي 12.3 مليارا بداية 2020. ولا تشمل الأصول الاحتياطية الرسمية الأصول الخارجية لدى هيئة الاستثمار وتتكون من الذهب ووضع الاحتياطي النقدي في صندوق النقد الدولي والأصول الاحتياطية الدولية ومجموعة العملة والودائع.

وفي اطار ذي صلة، طرح بنك الكويت اصدارا لسندات وتورق مقابل بقيمة 240 مليون دينار لأجل 6 أشهر وبمعدل عائد 1.25 بالمئة، ويعد الاصدار أولى اصدارات المركزي في 2021، حيث أصدر سندات وتورق مقابل في 2020 بقيمة 8?5 مليارات دينار.

