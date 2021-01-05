السعودية تكافئ كاشفي الفساد.. والكويت تؤرقهم!

مال وأعمال

حصل شخص يدعى عبدالرحمن على مكافأة مالية قيمة من وزارة التجارة السعودية، بعد أن قام بابلاغها عن حالة غش تجاري في احدى المناطق.

وتمنح وزارة التجارة المبلغين عن قضايا الغش والتستر التجاري، مكافآت مالية تتراوح ما بين 25 و30% من قيمة الغرامة المالية التي يتم تحصيلها من صاحب المخالفة بعد صدور حكم قضائي بذلك.

وقالت الوزارة في بيان، ان عبدالرحمن حصل على مكافأة بقيمة 50 ألف ريال (نحو 13 ألف دولار) بعد بلاغه عن احدى حالات الغش التجاري، دون أن تورد مزيدا من التفاصيل.

وأضافت الوزارة عبر تويتر، أن مكافأة عبدالرحمن جزء من مكافآت قيمتها 123 ألف ريال (نحو 33 ألف دولار) تم منحها لـ19 شخصا أبلغوا عن حالات غش تجاري.

وتمتلك السعودية، أكبر اقتصاد في الخليج العربي، حيث يعيش قرابة 33 مليون نسمة، بينهم أكثر من 12 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات، وينخرط غالبيتهم في سوق العمل الخاص الذي يشتكي فيه المستهلكون من وجود حالات الغش التجاري.

وبجانب منح مكافآت مالية، تقوم السعودية بالتشهير بمن يتورط في قضايا الغش والتستر التجاري من مواطنيها، وترحيل الوافدين الضالعين في هذه القضايا بشكل نهائي، بجانب عقوبات أخرى.

وقالت مصادر متابعة استطلعت «النهار» رأيها في الامر، انه في حين تتبع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية هذا النهج، نجد جهاتنا المماثلة تحوَل المبلغين عن الفساد والغش للتحقيق، في سابقة خطيرة، تجعل التبليغ عن الفساد بكافة أنواعه أمر خطير لمن يقوم به، بل ويشجع الفاسدين على التمادي والتنامي في ممارساتهم الغير شرعية .

ودعت المصادر نواب مجلس الامة الى تبني مشروع فوري، لحماية المبلغين عن الفساد والغش بالشكل المناسب، ومكافأتهم بمبالغ مجزية تحفز على الكشف عن مواطن الفساد بكل أشكاله، موضحة ان هكذا قضايا هي ما يجب ان تتصدر واجهة الاولويات النيابية، وليست القضايا القشرية.

