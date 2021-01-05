45 دولاراً لبرميل النفط في الميزانية

مال وأعمال

قدرت مصادر نفطية لـ«النهار» سعر برميل النفط المقدر في ميزانية 2021/2022 عند مستوى 45 دولارا، مشيرة الى أن السعر المقدر عادة ما يكون وفق تنبؤات الأسعار الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية وكذلك الشركات المتخصصة في البحوث والدراسات النفطية، مستدركة أن الأسعار المتوقعة تصل الى 58 دولارا في المتوسط خلال 2021 وما بين 60 الى 65 دولارا للبرميل في 2022. ولفتت المصادر أن الكويت في العادة ما تقوم ببناء مستويات الأسعار في الميزانية أقل بحدود تتراوح ما بين 10 الى 15 دولارا للبرميل عن الأسعار المتوقعة، ما يعني أن الأسعار ستكون يحدود 45 دولارا على وجه التقريب. وأوضحت أن ارتفاعات الأسعار في 2022، تأتي بسبب عوامل عديدة أبرزها: التراجع الكبير في الاستثمارات النفطية خلال 2022 عالميا، ما يترتب عليه انخفاض ملحوظ في العرض وارتفاع في جانب الطلب، والذي يواكب التزام دول أوبك وحلفاءها بسياسة تخفيض الانتاج حفاظا على أسعار النفط. ووفق تلك التقديرات فان الايرادات النفطية المتوقعة في الميزانية المقبلة ستكون بحدود 11 مليار دينار مقابل مصروفات تستهدف وزارة المالية تحقيقها بحدود 19 مليارا، ومع اضافة مليار دينار ايرادات غير نفطية يصبح اجمالي الايرادات 12 مليار دينار، ما يعني أن العجز المقدر في ميزانية 2021 /2022 سيكون بحدود 7 مليارات دينار تقريبا. وتتجه الكويت لتحقيق اصلاحات مالية واقتصادية من شأنها تنويع مصادر الدخل في الميزانية، من خلال تنفيذ عدد من الاجراءات أهمها ما يلي:

بناء ميزانية تقشفية قائمة على تقليص المشروعات المدرجة في خطة التنمية غير الضرورية في الوقت الحالي والتركيز على المشروعات التنموية التي تم انجاز شوطا كبيرا بها.

الاستمرار في وقف ميزانيات التدريب وسفر القياديين.

تطبيق ضريبة القيمة المضافة والانتقائية والتي من المتوقع أن تحقق حصيلة قدرها 1.2 مليارا كايرادات غير نفطية.

السعي لترشيد الدعومات والعمل على ايصالها لمستحقيها.

تقليص نفقات ميزانية العلاج في الخارج .

