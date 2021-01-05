«المستثمرون» أبرمت عقد تسوية مديونية

مال وأعمال

أعلنت مجموعة المستثمرون القابضة عن قيام الشركة بابرام عقد تسوية مديونية مُستحقة عليها بقيمة 9.2 ملايين دينار.

وقالت «المستثمرون» في بيان للبورصة، ان هذه الديون تمثل ما نسبته 91 % من اجمالي الدائنين للشركة.وأوضحت أن ابرام عقد التسوية مقابل تنازل «المستثمرون» عن 920 حصة من حصص شركة العربية لادارة المرافق العامة (شركة تابعة)، والتي يبلغ رأسمالها 11.8 مليون دينار.وحول تأثير العقد على المركز المالي للمجموعة، قالت «المستثمرون» ان الذمم الدائنة ستنخفض بقيمة 9.8 ملايين دينار أي بنسبة 91% تقريباً من اجمالي الذمم الدائنة للشركة.

