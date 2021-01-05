«غلوبل فايننس»: «بيتك كابيتال» أفضل مدير صندوق إسلامي

مال وأعمال

فازت شركة «بيتك كابيتال» الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، بجائزة «أفضل مدير صندوق اسلامي في العالم لعام 2020» من مجموعة «غلوبل فايننس» العالمية، وذلك في النسخة الـ13 للجوائز التي تمنحها المجلة سنويا.

وقال الرئيس التنفيذي في «بيتك كابيتال» عبدالعزيز المرزوق، أن فوز «بيتك كابيتال» بجائزة أفضل مدير صندوق اسلامي في العالم لعام 2020، هو فوز مستحق بفضل الانجازات والاسهامات التي حققتها الشركة في تلبية احتياجات العملاء من الخدمات والمنتجات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية بكفاءة عالية، وما تقدمه من قيمة مضافة للسوق عبر طرح أدوات استثمارية بعوائد جيدة وذات هيكلة مناسبة لاحتياجات السوق وتطلعات العملاء.

وأضاف المرزوق في تصريح صحافي، أن صندوق «بيتك كابيتال» للصكوك تأسس في يونيو 2016 وهو صندوق مرخص من قبل هيئة أسواق المال للعملاء المحترفين، ومنذ ذلك الحين كان أداء الصندوق متميزا بالمقارنة مع الصناديق المماثلة في المنطقة، مبينا أنه يحتل المركز الأول من بين التسعة صناديق للصكوك التي تعمل في اسواق المنطقة لافتا الى ان الصندوق حافظ منذ نشأته خلال الثلاث سنوات ونصف السنة على المراتب الأولى بين صناديق الصكوك.

وأشار المرزوق الى أن الأهداف الاستثمارية الرئيسة للصندوق كانت تتمثل في تحقيق عوائد من خلال توزيعات منتظمة مع المحافظة على رأس المال، وكذالك سهولة الاشتراك والاسترداد لمشتركي الصندوق.

وتستند «غلوبل فايننس» في تقييمها الى آراء محللين وخبراء ماليين متخصصين من جميع أنحاء العالم، وحسب معايير ومنهجية مهنية دقيقة مبنية لقياس الأداء. وتجدر الاشارة الى أن مجلة «غلوبل فايننس» تأسست عام 1987، وتتخذ من نيويورك مقرا لها. ولديها انتشار في أكثر من 191 دولة حول العالم، وتمتلك خبرة تمتد لـ33 سنة في الاسواق المالية العالمية.

وتعد هذه المجلة مرجعا دوليا في مجال الأخبار المتعلقة بالقطاع المالي، حيث تعالج موضوعات تهم تمويل الشركات والمشاريع المشتركة وأسواق رأس المال والعملات والمصارف وادارة المخاطر.

