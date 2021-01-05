الذهب والفضة.. عام جديد من المكاسب

مال وأعمال

اختتم الذهب والفضة أفضل أعوامهما منذ 2010 بعد عام من التقلبات غير المسبوقة الناجمة عن جائحة كوفيد-19.

باستثناء بعض العقبات الصغيرة، يمكن أن يحقق العام الجديد أرقاما قياسية جديدة للسلعتين، وفقا لما ذكره مات مالي، كبير استراتيجيي السوق في ميلر تاباك. لشبكة «CNBC» وقال مالي، من الناحية الفنية كلاهما يبدو جيدا، ونحتاج أن نرى تأكيدا لاستمرار الاتجاه الصاعد، مضيفا أنه بعد ارتفاع كبير في النصف الأول من عام 2020، شهد الذهب، والفضة كسر خط الاتجاه الصاعد خلال شهري أغسطس وسبتمبر، والذي بدأ من أدنى مستوياته في مارس الماضي.

وصححت الفضة اتجاهها سريعا فبدلا من تسجيل قاع أقل من قاع، عاودت الصعود بسرعة لتسجيل قاع مزدوج صاعد، ما دفع المعدن الى تحقيق قمة جديدة أعلى فوق ذروة نوفمبر، وهي اشارة أخرى «صعودية للغاية»، وفقا لما قاله المحلل الاستراتيجي.

