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مال وأعمال

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بقيمة 1.06 مليون دينار

«المدار» اشترت عقاراً في المهبولة


أعلنت شركة المدار للتمويل والاستثمار عن قيامها بشراء عقار في منطقة المهبولة بقيمة 1.06 مليون دينار.وقالت «المدار» في بيان للبورصة، ان المساحة الاجمالية للعقار تبلغ 500 متر مربع. وأوضحت أنه لا يوجد أثر للمعلومة الجوهرية السابقة على المركز المالي للشركة. وأعلنت «المدار» نهاية الشهر الماضي، عن قيام احدى شركاتها التابعة ببيع 5 عقارات بقيمة 6.38 ملايين دينار. كانت الشركة تحولت للخسارة في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي بقيمة 215.39 ألف دينار، مقارنة بأرباح نفس الفترة من عام 2019 والبالغة 173.78 ألف دينار.


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