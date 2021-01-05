البورصة دشَّنت 2021 على تباين

مال وأعمال

افتتحت البورصة عام 2021 على تباين مؤشراتها مع ارتفاع في السيولة وتراجع في أحجام التداول، وذلك بسبب غياب المتداولين مما اسينعكس على اداء البورصة بشكل عام خلال هذا الاسبوع.

وهبطت القيمة السوقية بقيمة 58 مليون دينار بنسبة 0.18 في المئة من 32.22 مليار دينار في جلسة الخميس الماضي، الى 32.162 مليار دينار في جلسة أمس، وتراجعت القيمة السوقية للسوق الأول بنحو 73 مليون دينار وبنسبة 0.3 في المئة من 23.686 مليار دينار الى 23.613 مليار دينار، في المقابل ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.17 في المئة وبقيمة 15 مليون دينار من 8.533 مليارات دينار الى 8.548 مليارات دينار.

وتراجع مؤشر السوق الأول بمعدل 0.3 في المئة وبنحو 18.7 نقطة منخفضاً من 6051.07 نقطة الى 6032.33 نقطة.

وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.18 في المئة، وبنحو 10 نقاط من 5546.04 نقطة الى 5536.07 نقطة، وسجل المؤشر الرئيسي ارتفاعاَ بنسبة 0.18 في المئة وبنحو 8.2 نقاط من 4552.43 نقطة الى 4560.66 نقطة، كما ارتفع المؤشر الرئيسي 50 بـنحو 5.8 نقاط وبنسبة 0.12 في المئة من 4636.35 نقطة الى 4642.17 نقطة.

وارتفعت السيولة بنسبة بلغت 5.3 في المئة لتصل الى 30.6 مليون دينار مقابل 29.06 مليون دينار في جلسة الخميس، في المقابل تراجعت أحجام التداول بواقع 11 في المئة لتصل الى 234.1 مليون سهم مقابل 263.1 مليون سهم.

وسجلت مؤشرات 9 قطاعات هبوطاً أمس بصدارة التكنولوجيا بانخفاض نسبته 1.45 في المئة، فيما سجل 4 قطاعات أخرى ارتفاعاً يتصدرها التأمين بنمو نسبته 0.91 في المئة.

وتم التداول اليوم على 128 سهماً، ارتفع 54 منها بصدارة «المدن» بنمو نسبته 9.44 في المئة، بينما تراجع 57 سهماً يتصدرها «ياكو» بانخفاض قدره 14.05 في المئة، فيما استقر 17 سهماً.

وحقق سهم «الكويت الوطني» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 6.37 مليون دينار مُتراجعاً بنسبة 0.24 في المئة، فيما تصدر سهم «الأولى» نشاط الكميات بتداول 51.47 مليون سهم ليرتفع السهم عند الاغلاق 3.02 في المئة.

