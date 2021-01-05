17 تريليون دولار ديوناً تطارد الأسواق الناشئة

مال وأعمال

أنهت أسهم الدول النامية عام 2020 عند أعلى مستوى لها في 13 عاما، بينما اقتربت العملات من الرقم القياسي المسجل في 2018. شهدت سندات العملة المحلية أفضل ربع لها منذ أكثر من عقد، حيث كان المستثمرون يحدقون بأكثر من 17 تريليون دولار من الديون ذات العوائد السلبية في جميع أنحاء العالم.

وقد تواجه الأسواق رياحا معاكسة بعد أن قالت بورصة نيويورك انها ستشطب أكبر ثلاث شركات اتصالات في الصين للامتثال لأمر تنفيذي أميركي. قد تكون شركات النفط الصينية الكبرى، بما في ذلك CNOOC هي التالية لالغاء ادراجها في الولايات المتحدة.

مؤشر القوة النسبية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة أعلى من 70، ما يشير الى أن السوق في منطقة ذروة الشراء. متوسط العائد على الدين بالعملة المحلية أعلى بنحو 20 نقطة أساس من أدنى مستوى له على الاطلاق عند 3.46% تم الوصول اليه في مايو. وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ».

معظم المستثمرين واثقون من أن الارتفاع يجب أن يستمر. ستسجل اقتصادات الأسواق الناشئة متوسط معدل نمو في الربع الأخير يبلغ 2.2%، وفقا لمسح أجرته بلومبيرغ، على الرغم من أن الكثيرين يرون أن فعالية برامج التلقيح هي المحرك الرئيسي للمشاعر. من المقرر أن يقدم تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي يوم الثلاثاء المزيد من القرائن على وتيرة التعافي.

وقال، المحلل الاستراتيجي في مجموعة ING، تريو فام: «الأسواق تتطلع بشكل طبيعي الى الأمام، لذلك شهدنا انتعاشا قويا على الرغم من الشتاء المظلم مع استمرار القيود في العديد من البلدان».

ما الذي يجب متابعته؟

من بين عدد كبير من البيانات الاقتصادية المقرر صدورها هذا الأسبوع، سيكون معدل التضخم في نهاية العام في تركيا في بؤرة التركيز حيث يبحث المستثمرون عن أدلة حول ما اذا كان عودة رئيس البنك المركزي الجديد الى العقيدة النقدية سيبقى أم لا.

