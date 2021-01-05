السلمي لـ «النهار»: قيادة القطاع العام للاقتصاد سبب الأزمات

مال وأعمال

نتأمل الخير وتحقيق ما نصبو إليه من تطلعات، بهذا التفاؤل عبر رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية والرئيس التنفيذي في شركة الاستشارات المالية الدولية إيفا صالح السلمي عن المستقبل، آملاً أن تتحقق على أيدي الحكومة الجديدة كثيراً من الآمال التي تصبو الشركات الاستثمارية إليها.

وأشار السلمي في حوار مع النهار إلى أن معاناة الشركات الاستثمارية مستمرة وموجودة من زمن بعيد، مشيراً إلى أن من بين المطالب التي نادى بها اتحاد الشركات الاستثمارية منذ سنوات العمل على تأسيس وزارة للاقتصاد تعني بجميع الشؤون الاقتصادية وتكون قادرة على تلبية مطالب وطموحات القطاع الخاص بشكل عام والاستثماري منه على وجه الخصوص.

وبين أن قيادة القطاع العام لجميع الجوانب الاقتصادية خلق الكثير من الأزمات على مدى السنوات الطويلة الماضية، داعياً الحكومة لإعطاء فرصة حقيقية للقطاع الخاص للمساهمة في قيادة العملية التنموية.

واستدرك بالقول العلاج دائماً يكمن في قيادة وإدارة القطاع الخاص، ضارباً المثل بنموذج شركة البورصة التي حققت نجاحاً كبيراً وأفادت الاقتصاد وخلقت قيمة مضافة عالية وجذبت أنظار المستثمرين الأجانب في البورصة.

وقال: فخور أن القائمين على ترقية بورصة الكويت، عناصر كويتية بنسبة 100 بالمئة، داعياً الحكومة إلى تعزيز قدرات القطاع الخاص في العمل الاقتصادي.

وأشار السلمي إلى أن تأسيس هيئة مستقلة للتأمين مطلب رئيسي، كون التأمين يدخل في كل القطاعات الاقتصادية ويمثل أداءه رئيسة لتعزيز الدخل القومي ووجوده أصبح ضرورة ملحة.

ودعا السلمي إلى تبني نموذج جديد للتمويل من قبل المؤسسات التمويلية، مشيراً إلى أن الفجوة بين المشاريع التي تقوم بها الشركات الاستثمارية تحتاج إلى سنوات طويلة، فيما يتم منح التمويل وفق الأسس التجارية وفق آجال قصيرة، الأمر الذي يخلق أزمة سيولة لدى الشركات.

وأوضح السلمي أن القطاع الخاص نجح في تحويل دولاً من مستويات ضعيفة للدخل إلى مستويات متقدمة للغاية، رافضاً الحديث عن أن القطاع الخاص سارق للمال العام كونها تفتقد للموضوعية والمنطق، متسائلاً : هل قام القطاع الخاص بسرقة ألمانيا أو بريطانيا أو فرنسا؟

وأوضح السلمي أن التخصيص حقق الكثير من النجاحات خلال السنوات الماضية، وساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وفيما يلي التفاصيل:

بداية، ما الذي يحتاجه القطاع الاستثماري بعد التشكيل الحكومي الجديد؟

دعني بداية أقدم التهاني لسمو رئيس مجلس الوزراء بثقة حضرة سمو أمير البلاد وولي عهده الأمين، ونبارك له بتشكيل الوزارة الجديدة، والتي نتأمل منها الخير خاصة وأن بها بعض الأسماء التي عاصرتنا وتتفهم احتياجات القطاع الاستثماري بشكل خاص والقطاع الخاص بشكل عام. وقد عاصر مشكلاتنا وعايشها عدد من وزراء الحقائب الاقتصادية وعلى وجه الخصوص وزير التجارة ووزير المالية وانا دائما متفائل. وفي اعتقادي معاناة الشركات الاستثمارية موجود منذ زمن وكثير مما طلبناه لم يتحقق وقد يكون سقف طموحاتنا أعلى مما كنا نتوقع تحقيقه.

ما أبرز مطالبكم من الحكومة الجديدة؟

من بين المطالب التي طرحت من قبل الحكومة، والتي نادى بها رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية الأسبق بدر السبيعي، بضرورة وجود وزير للاقتصاد أو أن تكون وزارة دولة للشؤون الاقتصادية وهو ما تحقق فعلياً من أيام الشيخ أحمد الفهد الذي تولى وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، والتي يرأسها حالياً وزير التجارة والصناعة فيصل المدلج، ولكن لم يتم تحقيق مطالبنا بجعل الاقتصاد يقود الأداء. وفي اعتقادي أن الاقتصاد يقود السياسة وليس العكس وهذا هو مطلبنا الأساسي وهو البداية الحقيقية للاصلاح الاقتصادي ومطلبنا هو أن يكون هناك وزارة منفصلة للاقتصاد أو وزارة تلحق برئاسة مجلس الوزراء، وأعتقد أن كثيراً من أزماتنا التي نعاني منها حلها يكمن في الاقتصاد.

قيادة القطاع العام

هل تعتقد أن قيادة القطاع العام للاقتصاد اساس المشكلة؟

بالتأكيد، قيادة القطاع العام لكل الجوانب الاقتصادية هو أمر يكتنفه الكثير من الخطأ ويتسبب بالكثير من الأزمات، وعلى الحكومة أن تعطي القطاع الخاص فرصة حقيقية لقيادة الاقتصاد في الكثير من القطاعات التي يجب أن يقود دفتها القطاع الخاص وهو القادر على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.

هناك من يرى أن قيادة القطاع الخاص للاقتصاد بيع للدولة ومقدراتها؟

هذا الكلام غير علمي وغير دقيق، والدليل الكثير من النماذج الناجحة للخصخصة ومنها على سبيل المثال، لا الحصر، شركة الاتصالات المتنقلة زين وشركة المخازن العمومية أجيليتي والتي أثبتت كفاءة كبيرة في الإدارة وحققت أرباحاً قياسية واستفادت منها المالية العامة للدولة، وبالتالي من يقول إن هناك سرقات أو بوق أو أي انتقاص لحقوق الدولة، وفي اعتقادي لو كان الأمر كذلك، لماذا لم تسقط اقتصاديات الدول المتقدمة مثلاً أو غيرها التي أعطت الكثير من الفرص للقطاع الخاص والذي تمكن من تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتمكن من توظيف المئات من أبناء الكويت في القطاعات المختلفة وأوجد خبرات كويتية متراكمة في العديد من القطاعات الاقتصادية التي اثبتت جدواها الاقتصادية.

أزمات اقتصادية

أزمات اقتصادية متلاحقة مرت بها الكويت تحتاج إلى حلول جذرية ما الذي يؤحل الحلول؟

منذ أزمة المناخ والأزمات المتلاحقة لها التي مر بها الاقتصاد، كان سببها قيادة القطاع العام وبالتالي يجب أن توضع الأمور في نصابها الصحيح، وقد تحدثت في هذا الأمر كثيراً وذكرته أمام المسؤولين بأن العلاج دائماً ما يكمن في قيادة القطاع الخاص، لأن معظم الأزمات التي مرت بها الكويت سبب رئيسي لها هو قيادة القطاع العام وهذا الأمر معمول به في الدول المتقدمة. وأكبر مثال على ذلك جمهورية أيرلنده، حيث كان مستوى دخل الفرد في الثمانينيات لا يتجاوز 1500 دولار والحين هو من أعلى الدخول عالمياً بسبب قيادة القطاع الخاص للأداء الاقتصادي وتغيير المنظومة الاقتصادية وبالتالي فإن التطوير الذي يقوده القطاع الخاص وبالتالي، فإن المطلوب من الحكومة هو وضع القطاع الخاص في مكانه الصحيح وإعطائه فرصاً حقيقية لإثبات قدراته في الكثير من القطاعات.

تخصيص البورصة

كيف تقيم تجربة تخصيص البورصة وتأثيرها على الأداء الاقتصادي؟

القطاع الخاص حقق قيمة مضافة للاقتصاد، وتخصيص البورصة كان مطلباً رئيسياً لنا منذ ثمانينات القرن الماضي والأرقام التي تحققت من وراء هذا التخصيص كان كبيراً جداً وبالتالي على الحكومة إعطاء القطاع الخاص فرصة حقيقية للعمل، وبعد 34 عاماً تحقق ما كنا نطمح إليه، وقد حققت البورصة الكثير من الفوائد للاقتصاد الوطني، كما جذبت استثمارات أجنبية مباشرة تقدر بحوالي 10 مليارات دولار.

هل ترى أن التخصيص خطوة مهمة باتجاه التحول لمركز مالي وتجاري؟

رحم الله سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي نادى ولسنوات طويلة بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري، وهذه الدعوة عبارة عن 3 كلمات لكنها في واقع الأمر تحتاج إلى سنوات طويلة من العمل والاجتهاد من خلال منظومة متكاملة يشارك فيها القطاع الخاص مع الحكومة، وهي كلمات ترجمتها توجهات الحكومة نحو التخصيص ولعل نموذج تخصيص البورصة من بين النماذج الحديثة في هذا الخصوص وسبقتها شركات أخرى مثل: زين وأجيليتي وغيرها الكثير من الشركات والبنوك التي طالتها يد التخصيص وأصبحت مثالاً لنجاحات متميزة في الواقع الاقتصادي واستفاد منها آلاف الموظفين من العمالة الوطنية في الكثير من التخصصات وفتحت آفاقاً واسعة أمام الكويتيين من خلال تغيير شامل لثقافة العمل لدى الكويتيين وتوجيههم نحو العمل في القطاع الخاص وهو ما سيؤثر ايجاباً على وضع الميزانية العامة للدولة عبر تخفيف عبء الرواتب على الميزانية العامة للدولة وهو ما سيخفف العبء على بند الرواتب وهذا هو المهم التحول من فكر استهلاكي إلى فكر إنتاجي، وهو ما يحققه التخصيص.

بداية التغيير

إذن التخصيص مهم لإحداث نقلة نوعية للتغيير؟

بالتأكيد، فالتخصيص بداية حقيقية للتغيير وتغيير لسلوك المواطنين عبر التحول من القطاع العام وتكبيله برواتب مليارية تزيد كل عام، مقابل تراجعات حادة في الايرادات، كما أن الهدف من التخصيص ليس تحويل للقطاع الخاص وإنما هو تحويل للقطاع العام.

هل تعتقد أن الوضع بين السلطتين باتجاه الإصلاح أم مزيد من التأزيم؟

كمواطن كويتي قمت بالادلاء بصوتي في 5 ديسمبر وهنا ينتهي دوري في الإدلاء بأي آراء عن الشأن العام وليس هذا من عملي، وفي اعتقادي أن المحاسبة تكون بعد 4 سنوات، وهنا يتم تقييم الوضع ومعرفة ما قدمه المجلس من إنجازات وتناول الشأن العام يومياً ليس أمراً صحياً ولو كان الأمر كذلك لصار كل الكويتيين أعضاء مجلس الأمة. وبالتالي العلاقة بين المجلس والحكومة نطالعها ونراقبها وليس من عملنا كمواطنين وكمسؤولين أن ندلي برأينا في الشأن العام وإن شاء الله تكون قوتهم في خدمة الوطن والمواطنين ونتمنى الخير للجميع.

تشريعات اقتصادية

تشريعات اقتصادية عديدة صدرت في الآونة الأخيرة، هل تعتقد أنها كافية؟

هناك نقص في بعض التشريعات، فلدينا بعض التشريعات بعضها صالح للعمل وأخرى بحاجة للتعديل، ومن بين الأمور التي عدلت قانون الشركات التجارية الذي تم تعديله أكثر من مرة في 2012 و2016 وهو أمر صحي أن تتغير التشريعات الحاكمة للوضع الاقتصادي من أجل خدمة وتطوير بيئة الأعمال.

ما التشريعات التي يحتاجها الوضع الاقتصادي حالياً ؟

في اعتقادي أن صدور هيئة عليا للتأمين وليس مجرد وحدة، بات أمراً على درجة كبيرة من الأهمية، فالتأمين يدخل في جميع القطاعات الاقتصادية قاطبة، ولا يقتصر على قطاع بعينه، وليس مجرد تأمين ضد الغير على السيارة، وإنما يدخل في قطاعات الحياة الاقتصادية كلها مثل الصناعة والنفط وغيرها من الشركات وهو عامل مهم جداً في قطاع الصحة والتعليم وهو بالتالي رديف مهم لتنويع مصادر الدخل ومساندة للميزانية العامة، وأعود أكرر مرة أخرى النموذج الأيرلندي الذي تمكن من تحقيق طفرة هائلة في الأداء الاقتصادي من خلال تطوير بعض التشريعات وليس كل التشريعات، وفي اعتقادي أن التشريع ليس بكثرته ولكن بنوعيته ومدى تأثيره في الأداء الاقتصادي.

ضرورة ملحة

هل تعتقد أن قانون الدين العام ضرورة لنجدة الشركات؟

قانون الدين العام موجود ويحتاج إلى رفع سقف الإقراض، وتم رده من قبل مجلس الأمة لوجود بعض الملاحظات على القانون المقدم، ولو كانت عملية الخصخصة تسير بنفس الوتيرة التي كانت موجودة عليه، لما احتجنا إلى قانون الدين العام. وكان استخدامه بعد التحرير سياسي لاثبات قدرة الدولة اقتصادياً بين دول العالم، وتم سداده قبل وقت استحقاقه. وفي اعتقادي أن قانون الدين العام مطلب أساسي. وما يتعلق بضمان التمويل الحكومي، كان عبارة عن مبادرة من بعض المجموعات في شهر مارس الماضي، وكان اتحاد الشركات الاستثمارية ضمن تلك الأمور، والتي من بينها إعطاء البنوك مزيد من المرونة للتمويل وطلبنا وقتها أن تكون الحكومة هي الضامن وفق الظروف التي مرت بها شركات القطاع الخاص وقت تفشي فيروس كورونا.

ترقية البورصة

كيف تقيمون ترقية بورصة الكويت وتأثيرها على الاقتصاد؟

فخور بترقية البورصة، كون من قاموا عليها من هيئة أسواق المال وشركة البورصة وشركة المقاصة كويتيون بنسبة 100 بالمئة، وكانت تلك الترقية بمثابة عنصر ضاغط على الشركات الأخرى العاملة في الاقتصاد وجرس تنبيه للكثيرين من متخذي القرار إلى أن هناك عنصراً أجنبياً ومتخصص مهتماً بدخول السوق الكويتي وهو ما يعني أننا يجب أن نكون سباقين وعند حسن الظن وليس مجرد الركون إلى تلك النتائج الإيجابية وبالتالي يجب تطوير الأداء وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كيف ترى الآليات التي وضعتها شركة البورصة؟

قبل الخصخصة، كانت التقسيمات موجودة، وبعض الأدوات أيضاً كانت موجودة، إلا أن ما شهدته البورصة بعد التخصيص أنها اصبحت أكثر مرونة عما كانت من قبل. وهنا أود أن أضيف أن اتحاد الشركات الاستثمارية كان له وجهة نظر بشأن بعض الإجراءات والأدوات التي نفذتها البورصة.

إشكالية التمويل

كيف تنظر إلى البيئة الاستثمارية في الكويت والتحديات التي تواجهه؟

نحن مكون استثماري رئيسي في الاقتصاد ويعمل بقوة، ولدينا إشكالية في عملية التمويل وهي ما تخلق فجوة بين أداء الشركة ونجاحها وعملية التمويل، فالتمويل في الكويت يقوم بالأساس على الصيغة التجارية، فاستثمارات الشركات طويلة الأجل والتمويلات في العادة قصيرة الأجل، وبالتالي تحدث الفجوة بين طبيعة المشروعات التي يتم تمويلها كونها تأخذ مدى زمنياً أطول والنظام التجاري للبنوك القائم على التمويل قصير الأجل. وفي اعتقادي أن كثير من الشركات الناجحة اليوم، كانت بفضل قانون إلغاء الديون في بداية تسعينات القرن الماضي، ونحن لا نطالب بالغاء التمويل ولكن نطالب بخلق نوعية جديدة من التمويل تراعي متطلبات التمويل التنموية.

دهاليز الحكومة متشابكة ومتشعبة

قال السلمي إننا بالنهاية في دهاليز الحكومة، وهي في العادة تكون طويلة، وقد بادرنا بعد تفشي كورونا كمجموعات عمل تعبر عن قطاعات مختلفة في الاقتصاد لوضع حلول مقترحة أمام الحكومة لتخفيف الآثار الاقتصادية السلبية على الجميع، إلا أن دهاليز القطاع العام طويلة ومتشابكة ومتشعبة والحلول تكون في العادة كثيرة ومتشعبة ومتشابكة وهذا الأمر تعودنا عليه منذ أزمة المناخ وحتى الآن، وعادة ما يأخذ العلاج مدى طويل وهو ما يؤثر على القطاع الخاص وكذلك القطاع العام.

المنظومة الاقتصادية تأثرت بـ كورونا

قال صالح السلمي إن العالم كله تأثر بتداعيات فيروس كورونا، ونحن جزء من المنظومة الاقتصادية التي تضررت كثيراً من الوضع الاقتصادي الذي أعقب تداعيات فيروس كورونا، وهناك إغلاق مدته 3 أشهر عانى منه الجميع بشدة والقطاع الاستثماري من المنظومة الاقتصادية التي عانت من الأزمة.

دمج الشركات ضرورة

كشف صالح السلمي أن مجموعة البحر بادرت بدمج بعض الشركات وذلك لإيمان المجموعة أن الكيانات الصغيرة لا تدوم وأن الكيانات الكبيرة هي الأقوى وتستطيع مقاومة الظروف الاقتصادية التي قد تطرأ، ومن يحدد الدخول في الدمج من عدمه أمر تحدده الشركات، وفي اعتقادي أن مسألة الدمج لا تقتصر فقط على الشركات المتعثرة، بل على كل الكيانات الاقتصادية التي ترغب في أن تصبح أقوى وقدرة على تحقيق الاستراتيجية المطلوبة. وبالتالي قد تكون الاندماجات مطلب مهم للارتقاء بأداء الشركات والانتقال لحالة أفضل مما نحن فيه حالياً على مستوى الأداء الاقتصادي ككل.