«أوبك»: التوقعات مليئة بالمخاطر «النزولية»

مال وأعمال

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو: إن توقعات أسواق النفط للنصف الأول من عام 2021 «متباينة للغاية» ومليئة بالمخاطر النزولية. وزاد أن تحالف (اوبك بلس) بات اليوم أكثر جهوزية من أي وقت مضى بعد ان انتقل في سنته الخامسة من مرحلة إدارة الأزمة إلى دعم الانتعاش الاقتصادي.

جاء ذلك في كلمة وجهها باركيندو بمناسبة انعقاد الدورة الـ47 للجنة الفنية المشتركة لتحالف (أوبك بلس) عبر تقنية الفيديو تمهيدا للاجتماع الوزاري الافتراضي وقال فيها إن التحالف قدم على مدار الأشهر التسعة الماضية استجابة غير مسبوقة لتجاوز صدمة السوق النفطية بسبب جائحة (كورونا المستجد - كوفيد 19).

واعتبر ان اجتماع سيشكل اضافة جديدة للاجتماعات الوزارية الشهرية للتحالف مذكرا بالتعديل الذي أدخل على التخفيض السابق بحيث تجاوز 1?7 مليون برميل في اليوم ليصل الى 2?1 مليون برميل في اليوم معتبرا أن ذلك يمثل استجابة استباقية لدعم الاستقرار في السوق. وأعرب عن اعتقاده ان المستقبل واعد ويمهد الطريق لعودة تدريجية الى مستويات تصديرية أفضل خلال الأشهر المقبلة مشيرا الى ان الدول الاعضاء في (أوبك بلس) باتت على استعداد لتعديل هذه المستويات وفقا لظروف السوق وتطوراته. وعبر باركيندو عن سعادته أن إجراءات مكافحة وباء (كورونا) أشاعت التفاؤل في الاقتصاد العالمي ما سيحقق مستقبلا أفضل لسوق النفط خلال العام الجديد متوقعا أن يحقق سعر الخام ارتفاعا طفيفا قريبا يفوق 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أوائل مارس 2020. وأضاف انه بعد الصدمة غير المسبوقة التي شهدها العام الماضي فإن التوقعات الاقتصادية تبشر بأيام أكثر إشراقا في المستقبل حيث يتوقع محللو (أوبك) أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4?4 في المئة في عام 2021 مقارنة بانكماش حاد بلغ 4?2 في المئة في العام الماضي. وأشار إلى أن محللي المنظمة يتوقعون أن يرتفع الطلب على الخام إلى 95?9 مليون برميل في اليوم خلال عام 2021 بزيادة قدرها 5?9 ملايين برميل في اليوم معتبرا ان هذه التوقعات تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها بعيدة جدا عن التوقعات السابقة التي قدرت الطلب بـ 102 مليون برميل في اليوم خلال هذا العام أي ستة ملايين برميل يوميا أكثر من التوقعات الحالية. لكن باركيندو حذر في ختام كلمته من الافراط في التفاؤل داعيا الى التمسك بإجراءات مكافحة الوباء رغم اكتشاف لقاح ضده وقال انه من السابق لأوانه معرفة مدى السرعة التي ستعود بها القطاعات الاقتصادية الرئيسية إلى مسارات نموها التي كانت عليها قبل تفشي الوباء.

