الخام يغازل 50 دولاراً.. وبرنت ينطلق للأعلى

مال وأعمال

لامست أسعار النفط أعلى مستوى في عدة أشهر، بفضل توقعات بأن «أوبك» ومنتجين حلفاء ربما يقيدون الإنتاج عند المستويات الحالية في فبراير إذ تُبقي جائحة فيروس كورونا المخاوف بشأن الطلب في النصف الأول مرتفعة. وارتفعت الأسعار بما يتماشى مع الأسواق المالية بصفة عامة، فيما بلغ خام برنت 53.17 دولاراً للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ مارس 2020. ولامس خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 49.71 دولاراً وهو أعلى مستوياته منذ فبراير 2020.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 52.97 دولاراً للبرميل بارتفاع 1.17 دولار أو ما يعادل 2.3 % بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارا أو ما يعادل 2.1 % إلى 49.52 دولاراً للبرميل. وقال فيريندرا شوهان المحلل لدى إنرجي أسبكتس إن اتجاهات الزخم الكلية الأوسع نطاقا لا سيما ضعف الدولار وتأهب المستثمرين لتعاف في قطاع النفط هذا العام ربما تقدم الدعم لأسعار النفط. وأضاف «ربما تكون هناك بعض المعنويات الإيجابية من دراسة «أوبك+» تقييد الإمدادات في ضوء أن الفيروس يبدي وجهه القبيح في الغرب». ويقول محللون من إنرجي أسبكتس وآر.بي.سي كابيتال إنه من المرجح أن تُبقي «أوبك+» على مستويات الإنتاج الخاصة بيناير في فبراير.

