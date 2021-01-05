«الدراسات المصرفية» سلَّطت الضوء على البورصة في نشرة يناير 2021

مال وأعمال

أصدر معهد الدراسات المصرفية نشرته «إضاءات مالية ومصرفية» لشهر يناير 2021 والتي تمثل نشرة توعوية عن «دورية عادة هيكلة بورصة الكويت، وأنواع اسواق» يصدرها المعهد كل سنة منذ عام 2008 وبشكل دوري لعملاء البنوك والشركات بصفة خاصة، وللجمهور من كل فئات المجتمع بصفة عامة، بهدف تنمية المعارف ونشر الوعي المصرفي والمالي بين أفراد المجتمع. وألقت النشرة الضوء على التغيرات والخطوات الجديدة التي اتخذتها البورصة، حيث تتضمن خطوة جديدة اتخذتها بورصة الكويت، أسهمت بشكل كبير في تعزيز مكانتها ومنافستها للأسواق الإقليمية والعالمية، وأحدثت نقلة نوعية في طبيعة التداول، وذلك من خلال تقسيم السوق إلى 3 أسواق هي السوق الأول، والسوق الرئيسي، وسوق المزادات. ومن خلال تقسيم السوق، تسعى بورصة الكويت لإحداث انتعاشة عن طريق زيادة نسبة الأسهم المتداولة وبالتالي زيادة السيولة، وكذلك توفير منصة استثمار جاذبة وهو ما يعد من أبرز التحديات التي تواجه البورصة في الوقت الحالي. وتضمنت محاور العدد: بورصة الكويت ومراحل التطوير ، تقسيم السوق، السوق الأول، السوق الرئيسي، سوق المزادات، وترقية الكويت.

