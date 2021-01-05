72 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في 2020

مال وأعمال

قال المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات المتخصصة في مجال الاستشارات والتسويق العقاري في دبي اسماعيل الحمادي ان قيمة المبيعات العقارية في دبي بلغت 72.49 مليار درهم خلال 2020، تمت من خلال 35.43 ألف معاملة بيع حسب ما أشارت اليه بيانات دائرة الأراضي والاملاك في الامارة، واستحوذت فيها الوحدات السكنية على الحصة الأكبر من المعاملات بنحو 25.98 ألف مبايعة أي ما يعادل نسبة 79.8 % من الاجمالي، تليها مبيعات المباني بنسبة 22.49 % ثم مبيعات الأراضي بنسبة 6.7 % من اجمالي معاملات البيع المنجزة.

وأضاف الحمادي أنه رغم انخفاض القيمة الاجمالية للمبيعات بنحو 9 مليارات درهم مقارنة بالعام 2019 أين حققت دبي مبيعات عقارية بقيمة 81 مليار درهم، إلاّ أن أداء القطاع العقاري في الامارة كان مرضيا بالنظر الى الأوضاع والظروف السيئة التي مر بها الاقتصاد العالمي في 2020 بسبب جائحة «كوفيد -19» وبالمقارنة مع أسواق المنطقة التي شهدت هي الأخرى عدم استقرار في الأداء.

ولفت الحمادي إلى أن الأنشطة العقارية في دبي سجلت بدورها تراجعا بنسبة 3.4 % خلال النصف الاول من 2020 حسب بيانات مركز دبي للاحصاء وذلك بسبب تراجع أسعار الايجارات للوحدات السكنية وتراجع الهوامش المحققة من بيع الوحدات العقارية، حيث تراوحت نسبة تراجع أسعار ايجارات الشقق والفلل السكنية في دبي بين 10 و13 % ، كما شهد متوسط سعر المبيعات تراجعا لكن العوائد بقيت محافظة على نسبها ما بين 5 و6 %،

واوضح الحمادي أن 2020 سجلت ارتفاعا في الطلب على الفلل السكنية والشقق ذات المساحات الكبيرة كانعكاس للتوجه الجديد للمتعاملين في السوق نحو المساحات الواسعة وملاءمة أسعارها.

