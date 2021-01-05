«التجارة»: استبدال المواد المدعومة

مال وأعمال

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج قراراً باجازة استبدال قيمة المواد الاختيارية ضمن دعم المواد الانشائية لمواد البناء على المواطنين لصاحب القرض الاسكاني الجديد مع زيادة كمية الحديد او الخرسانة والتكييف بقيمة 1800 دينار، ولصاحب قرض الترميم 1500 دينار.

وقالت «التجارة» في بيان صحافي «بناء على المتابعة الحثيثة لوزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، وبناء على المتغيرات للأسعار العالمية لبعض المواد الاساسية للبناء، وحرصا على دعم المواطنين وخاصةً مع بداية منح رخص البناء لاعداد كبيرة من المواطنين فقد اصدرت التجارة قراراً رقم 1/2021 حيث يستطيع المستفيد ان يزيد قيمة الدعم الموجه له للمواد الأساسية لصاحب القرض الاسكاني الجديد من ( الحديد او الخرسانة او التكييف) وهي المواد الأكثر في البناء بقيمة 1800دينار كويتي اضافة لما هو مقرر مسبقا.

وأشارت «التجارة» ان القرار يهدف الى التسهيل على المواطنين في بناء منازلهم او ترميمها، وتوفير اقصى اشكال الدعم الممكن لهم، حيث سمح لصاحب العلاقة استبدال قيمة المواد الاختيارية له في زيادة كمية الحديد او الخرسانة والتكييف.

