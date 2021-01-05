الخرافي: الصناعة تواجه عقبات

مال وأعمال

في زيارة تعكس مدى العلاقة الوثيقة التي تربط اتحاد الصناعات الكويتية بمؤسسات الدولة المختلفة، قام مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله احمد الحمود الصباح، بزيارة الى اتحاد الصناعات الكويتية صباح امس، التقى خلالها برئيس مجلس ادارة الاتحاد حسين علي الخرافي بحضور المدير العام هدى البقشي.

وقد استعرض رئيس مجلس ادارة الاتحاد حسين الخرافي اهم القضايا المتعلقة بالقطاع الصناعي وبخاصة تلك المتعلقة بالشأن البيئي، والتي ترتبط اجراءاتها بالهيئة العامة للبيئة، وذلك للوقوف على اهم مطالب القطاع الصناعي، لا سيما فيما يتعلق بجانب تسهيل الاجراءات وتوطين الصناعات المحلية، والسبل الكفيلة بحل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي والعمل على تطوير الأداء وتقليص الدورة المستندية، مع التحقق من الالتزام بالاشتراطات البيئية،

وقد اكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الصباح اهتماماً لامحدوداً في تبني القضايا المطروحة وتذليل جميع العقبات التي تواجه الصناعة الكويتية، مؤكداً على ان الهيئة على استعداد لتقديم التسهيلات كافة التي يحتاجها القطاع الصناعي الكويتي، الى جانب تنفيذ كل ما يتعلق بتحقيق التوازن المنشود بين جهود دفع وتشجيع تنمية الصناعة المحلية، مع الحفاظ على سلامة البيئة الكويتية.

وأضاف ان الحفاظ على البيئة بجميع مكوناتها يمثل هدفاً استراتيجياً يجب ان يحظى بعناية مختلف مؤسسات الدولة وأن يلقى كل الدعم من جميع الأطراف الاقتصادية والصناعية منها خاصة في القطاعين العام والخاص، مشيداً في هذا الصدد بالتطور المستمر والمتلاحق الذي شهدته المصانع المحلية من خلال اعتمادها على تكنولوجيا حديثة صديقة للبيئة موضحاً في نهاية اللقاء اهتمامه بتبني المشاريع والمبادرات المتعلقة باعادة التدوير.

وقد استعرض الخرافي في نهاية اللقاء انشطة الاتحاد ودوره التوعوي بنشر الثقافة الصناعية، معرباً عن شكره لمدير عام الهيئة العامة للبيئة على الزيارة.

