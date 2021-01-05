الوزارة للمراجعين: نهتم بملاحظاتكم

مال وأعمال

بدأت وزارة التجارة والصناعة خدمة قياس رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها عبر تقييم خدمة المعاملات الكترونيا للبوابات التابعة لها وذلك لضمان التطور المستمر للخدمات التي تقدمها الوزارة والعمل على استمرارها بأفضل شكل ممكن. وقالت الوزارة في بيان صحافي، ان الخدمة تهدف لقياس مدى الرضا عن الخدمات والمعاملات التي تقدمها واصلاح اي خلل او مشكلة تواجه المراجع الكترونيا، مؤكدة أن عملية قياس رضا العميل تتم من قبل صاحب الطلب في كتابة ملاحظاته عبر البوابات الالكترونية عند اجراء المعاملة أو بعد الانتهاء منها. وأوضحت انه تظهر للمراجع 5 أيقونات لقياس الرضا عن الخدمات التي تقدم له، وذلك عند تسجيل المعاملة قبل طباعة الرخصة أو الانتهاء منها أو حتى في المرحلة الأولى عند تقديم الطلب.

