«الكويتي كفو».. ينطلق اليوم عبر منصات «إكسبو 35»

مال وأعمال

ينطلق اليوم الثلاثاء ولمدة ثلاثة ايام اول مؤتمر افتراضي للشباب الكويتي تحت عنوان «الكويتي كفو» وذلك عبر منصات اكسبو 35 لمناقشة قضايا الشباب. يشارك في المؤتمر الذي يبث عبر منصة زووم وكل من الانستغرام واليوتيوب والتويتر، نخبة من المتحدثين وأعضاء مجلس امة، والمتخصصين في قضايا الشباب وما يتعلق بها من متخصصين في المجال الاقتصادي والقانوني والاعلامي والأكاديمي وكذلك العمل التطوعي والمبادرين، وريادة الأعمال والمشاريع الصغرى والمتوسطة.

يتناول المؤتمر عددا من المحاور التي تهم الشباب منها، رؤية الكويت التنموية الكويت الجديدة 2035، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في القضاء على البطالة، وملامح الخطة الحكومية لدعم المشاريع الشبابية.

كما يتناول المؤتمر دور الحكومة والمؤسّسات غيرالحكومية في تطوير المشروعات الصغيرة، ويستعرض نماذج من قصص نجاح المشاريع الشبابية، ويتطرق الى دور الاعلام الرسمي في تبني قضايا الشباب، واحتياجات سوق العمل وربط احتياجات المشروعات الوطنية، ودور النقاباتالعمالية في دعم المبادرات الشبابية.

ويناقش المؤتمر مستقبل التجارة الالكترونية في ظل ما يشهده العالم من تطورات وتغيرات، والمشروعات الصغيرة ومدى انعكاسها على الاقتصاد الوطني وحياة المواطن، والأوضاع الاقتصادية بعد كورونا ودور الشباب في المساهمة في الاصلاح الاقتصادي.

وقال يوسف شموه الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس ادارة شركة غلوبال اكسبو 35، التي تنظم المؤتمر عبر المنصة الالكترونية « زووم» ان الشركة وهي احدى شركات مجموعة غلوبال، تهدف الى المساهمة في خطة الكويت الجديدة من خلال تفعيل الرؤية السامية بأن تكون دولة الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالمي ابحلول عام 2035. مشيرا الى ان اكسبو غلوبال 35 والتي اشتق اسمها من رؤية الكويت 2035، تهدف في خطتها لأن تكون الذراع اليمنى للحكومة والعمل على تحقيق تلك الرؤية، والبدء في تنفيذ خطوات هذه الخطة والعمل على تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي في حلول عام 2035، وأيضا استقطاب اكسبو 2035 العالمي الى الكويت. مشيرا الى ان هذا التوجه يتطلب المزيد من الجهود والدعم لكل الطاقات ودعم مبادرات القطاع الخاص.

وأضاف شموه ان جائحة «كورونا» الزمت العالم كله بالتغيير والتباعد وضرورة استخدام تكنولوجيا العصر للتواصل في انجاز الأعمال. مؤكداً ان تكنولوجيا العصرأصبحت امرا ضروريا.

وأكد ان التحول الرقمي لقطاع الأعمال بات مع سمات العصر الجديد، وأضاف ان العمل على تنظيم هذا المؤتمر جاء متماشيا مع التحول الرقمي لدولة الكويت التي تضع ملف التحول الرقمي ضمن اولوياتها الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة في رؤية الكويت للعام 2035 وبموازاة المشروعات الحكومية الرامية الى الاستفادة من عمليات الرقمنة في الكثير من قطاعات الدولة.

وأوضح شموه ان الكويت من الدول التي لديها بنية تحتية لتكنولوجيا متطورة في المجال الرقمي خاصة في مجال تقنية الجيل الخامس، مؤكداً ان ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية كبيرة لها انعكاسات على الكويت.

واضاف انه قبل ازمة «كورونا» كانت كل المؤشرات تعكس تطور الكويت في هذا المجال وتؤكد على قدرة الدولة على التحول نحو التكنولوجيا الرقمية.

واشار الى انه بعد ان اجتاحت «كورونا» العالم، قفز الاستخدام التكنولوجي الى مستويات عالية جدا ومن بينها الكويت وخاصة مع انتشار استخدام الأجهزة الذكية وغيرها من الأجهزة فضلاً عن قدرة المواطنين والمقيمين على التعامل مع التكنولوجيا الرقمية بشكل جيد.

وقال ان التحول الرقمي على المستوى العالمي اظهر اسواقاً جديدة مع انتهاء اخرى تقليدية مثل اسواق التجزئة التي احتلت مكانها الشركات الرقمية والتكنولوجية خلال السنوات الخمس الماضية.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة اكسبو 35 عن اهمية دور المنصات الرقمية كعامل اساسي وحيوي لمواجهة تحديات المرحلة الحالية والمساهمة بالوفاء باحتياجات المرحلة التي تليها، حيث لا يقتصر دورها على تمكين انجاز الأعمال مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي فحسب، وانما تتيح كذلك اتخاذ القرارات بسرعة وفعالية اكبر، وتُمكن مجتمع الأعمال من توفير خدمات تنافسية جديدة تتماشى مع تطلعات المستهلك.

كما انها تسهم في الارتقاء بالخدمات العامة وتوفير طيف جديد من الحلول والمنتجات والخدمات يرتقي لاحتياجات المواطن خلال فترة الأزمة وما بعدها.

واضاف شموه ان باكورة اعمال اكسبو غلوبال 35 ستركز بشكل كبير على الشباب وابداعاتهم، بالتنسيق مع العديد من الجهاتالحكومية والقطاع الخاص.

وأشار الى ان المؤتمر الذي سيستمر لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من 5 الى 7 ينايرالمقبل، من الساعة الخامسة والنصف مساءا وحتى الثامنة والنصف علىمنصة زووم سيبث على الهواء مباشرة عبر منصة زووم برقم اجتماع ( Meeting ID: 857 4305 3647) او من خلال ارسال كلمة مشاركة على واتس اب رقم ( 0096599006020) لاعادة ارسال رابط المشاركة، وأيضا عبرموقع الشركة Expo35.net وأيضا عبر التطبيق الاليكتروني EXPO35.

وأكد يوسف شموه ان الشركة تسعى على المدى القريب الى اقامة وتنظيم معارض ومؤتمرات مختلفة ومتخصصة بعدة مجالات تنموية وقطاعات متنوعة وحيوية في قطاعات المشروعات الشبابية، والقطاع الصحي والأجهزة الطبية، وقطاع التعليم والتدريب، والمحركات والسيارات والقوارب، وقطاع بيع التجزئة (ذهب ومجوهرات - ملابس - عطور- هدايا الخ). وقطاع الانشاءات والمقاولات. وقطاع العقار، وجميع المجالات التي تهدف الى ابراز وترسيخ الصورة الذهنية لدولة الكويت.

تطوير المجتمعات وابتكار الحلول

قال شموه ان رؤية اكسبو غلوبال 35 تركز من خلال خبراتها ان تكون الرواد في تطوير المجتمعات وابتكار حلول تجارية متطورة وخاصة فيقطاع المعارض والمؤتمرات، والعمل على مواكبة التطور ونقل تجربة المعارض التي تقام في القاعات الرسمية التي يحضرها مئات وآلاف من الزوار، الىالقاعات والمنصات الالكترونية التي من المتوقع يصل عدد زوارها عشرة اضعاف زوار المعارض العادية، وتطبيق اعلى معايير الجودة والتميز الالكتروني في عالم المعارض والمؤتمرات.

وقال ان المعارض والمؤتمرات التي تنظمها الشركة تهدف الى المشاركة في تبني العديد من القضايا الهامة التي تهم المجتمع ومشاركة العديد من الرموز والنخب للمساهمة في وضع حلول لتلك القضايا.

كما تسعى اكسبو 35 الى المساهمة في دفع وتحريك عجلة الاقتصاد وسهولة التعامل في التجارة الالكترونية، وربط الدول المصنعة مع الدول المستهلكة ودمجها عن طريق المعارض والمؤتمرات المشتركة، والعمل على ترسيخ المفهوم الحقيقي للتميز في تقديم الخدمات للمستهلك بالدرجة الأولى.