النزاع ليس قدراً!

الاخيرة

عبر قرون طوال، اعتقد الأوروبيون أن النزاع بينهم قدر منزل، وأن الألماني لن يهنأ برغد العيش بوجود الفرنسي، وهكذا الحال بين بقية شعوبهم، لذا استمرت الحروب بينهم لا تهدأ لقرون طوال، فمن حرب الثلاثين إلى حرب المائة عام.. إلخ، حتى توصلوا بعد الحرب العالمية الثانية، التي لم تبقِ لهم بشراً أو حجراً إلى بعض الحقائق والبديهيات التي غابت عنهم لقرون.

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أولى تلك الحقائق، أن نزاعاتهم وخلافاتهم وحروبهم، هي نتاج لقرارات مسؤوليهم وقياداتهم وأحياناً شعوبهم، وجميعها قرارات وخيارات بشرية، وليست أقداراً منزلة.

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كما اكتشفوا أن الأثمان التي تدفع لهذا الخلاف أو ذاك، أو قطعة الأرض هذه أو تلك أغلى كثيراً مما يختلفون عليه، وهو أشبه بغباء من يشتري أمراً سعره عشرة بألف أو بمليون، لذا انفتحوا على بعضهم بعضاً ،وتوقفت النزاعات، وتحولوا نتيجة لذلك من شعوب أفقرتها الحروب، يحلم شبابها بالعمل في بلداننا الآمنة إلى شعوب ثرية يحلم شبابنا بالعيش فيها.

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إن علينا كخليجيين وعرب ومسلمين، أن نؤمن بأن خلافاتنا كخليجيين، أو خلاف العراقي مع العراقي، أو السوري مع السوري، أو الليبي مع الليبي.. إلخ، أو خلافاتنا مع دول الجوار غير العربية الأربع ليست أقداراً لا فكاك منها، بل هي مواقف وقرارات نحن من يتخذها، ونحن من يستطيع أن يغيرها، فثمن نزاعاتنا أغلى بكثير مما نتنازع عليه، فلدينا من الأراضي والخيرات ما يكفي الجميع ويزيد.

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لذا نرجو أن تكون دولنا الخليجية في اجتماعها اليوم بالعلا القدوة لباقي دول وشعوب المنطقة، وأن تكون المصالحة الخليجية مفتاحاً لوقف الخلافات والنزاعات والحروب الدامية بالمنطقة، والتي تحولنا من دول حضارة، وشعوب إنسانية إلى غابات تتصارع بها الوحوش، التي لن يتعاطف معها إنسان، بل سيكتفون بتصدير السلاح لها، كي لا يبقي بها أحد على أحد.

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آخر محطة: لا يوجد بين دولنا الخليجية أو شعوبنا العربية شبيه لما حدث بين أميركا واليابان، الذي وصل لاستخدام القنابل الذرية، أو بين الإنكليز والفرنسيين مع الألمان، ومع ذلك تصالح الجميع، لذا نرجو أن تشهد قمة مدائن صالح تصالح الجميع مع الجميع.

