وفاة الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني

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توفى الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني امس عن عمر يناهز 83 سنة، بعد مسيرة فنية حافلة تكللت بعدد من الاعمال الخالدة.

وراكم الرحباني وهو من مواليد 1938 في محافظة جبل لبنان، مسارا فنيا متنوعا ومتفردا، فمزج بين التلحين والتوزيع وكتابة الاغاني، كما كان قائد اوركسترا.

وشكل إلياس الى جانب اخويه منصور وعاصي الرحباني والمطربة فيروز، ما يوصف بالجيل الذهبي للتلفزيون والمسرح والموسيقى في لبنان.

ونعى مستخدمو التواصل الاجتماعي، إلياس الرحباني واصفين رحيله بانطواء صفحة بارزة من الفن العربي الراقي والأصيل.

وكتب الناقد الفني، جمال فياض في حسابه على موقع «تويتر»، «رحل إلياس الرحباني.. رحلت الضحكة العبقرية والموسيقى الخالدة على مر الزمن».

وثم اضاف فياض «رحل الصديق الحبيب الذي ما تنفس الا حبا وجمالا وطيبة وانغام.. رحل جزء جميل من مجد لبنان»!

ودرس إلياس الرحباني الموسيقى في الاكاديمية اللبنانية والمعهد الموسيقى، وهو في مقتبل العمر، كما تلقى دروسا على يد اساتذة فرنسيين لمدة تقارب 10 اعوام.

ومن حصيلة المسار الفني للراحل، انه لحن اكثر من 2500 اغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية، وألف موسيقى تصويرية لـ 25 فيلما.

وتم تتويج الراحل بكثير من الجوائز الدولية المرموقة مثل «جائزة روستوك» الألمانية، وجوائز اخرى في كل من البرازيل وبلغاريا وبريطانيا واليونان.

