جمعية المحامين.. إلى من يهمه الأمر

آراء

لا غلو أن يتباهى جموع المحامين بانتسابهم لجمعية المحامين الكويتية، ايمانا منهم بأنها اللواء الذي ينضوي تحته رجال القضاء الواقف المعاونون لرجال القضاء الجالس وإيماناً منهم بدور الجمعية في حماية حقوق المحامين والدفاع عنهم وكذلك دورها في الذود عن هيبة المهنة وسلامة شخصية المحامي ورفع مستوى التحصيل الفني وتذليل جميع العقبات والصعاب التي تواجه عمل المحامين ما يجعلها مستمرة في العطاء مثمرة بالشخصيات المميزة.

ها هي برامج الجمعية تسير بوتيرة متسارعة من دورات تدريبية وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والندوات الافتراضية والجلسات الحوارية رغم الصعوبات والعوائق الصحية التي تواجهها البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا، وتتسع الانشطة وتزداد الانجازات المتمثلة في الفترة الاخيرة بافتتاح مركز خدمة المواطن وافتتاح مكتب للإدارة العامة للتحقيقات في مقر جمعية المحامين وانشاء واحدة من كبرى المكتبات القانونية وتطوير الخدمات في مركز التقاضي وذلك كله بتضافر جميع الجهود وتفاعل اعضاء الجمعية وزملاء مهنة المحاماة مع مجلس الإدارة لتحقيق جميع التطلعات ورؤية المحامي 2021.

لا يساورنا أدنى شك في الجهود التي يبذلها مجلس ادارة الجمعية، ولكننا نطمع بالمزيد من النجاح والانجازات في الايام القادمة وفي مضاعفة الجهود والعمل على نشر الوعي القانوني من خلال اصدار البحوث والدراسات القانونية ونشر الاحكام القضائية والمحافظة على ميثاق شرف تقاليد وآداب مهنة المحاماة والمطالبة بسرعة وضرورة نشر قانون المحاماة الجديد الذي طال انتظاره.

