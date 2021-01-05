هـل 21 أفضـل؟

آراء

كل عام واهل الكويت بألف خير وصحة وسنة سعيدة على الجميع، فقد ودعنا كلنا عام 2020م بأفراحه وإن كانت قليلة مقارنة بالأعوام التي مضت وأحزانه التي تعد كثيرا بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أصاب الكرة الأرضية كلها ولم يترك شعبا إلا هاجمه، وعلى وجه الخصوص لدى أهل الكويت لا يوجد مواطن إلا وفقد قريبا أو صديقا أو جارا بسبب هذا الفيروس المذكور، ولم يكن حزن أهل الكويت فقط بسبب «كورونا» المستجد، بل فقدت ايضا الكويت والكويتيون أمير إنسانيتها وقائدها الحكيم وأميرها الـ 15 المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد -رحمه الله- في 29/9/2020م، ما جعل هموم الكويتيين تزيد بقدر زيادتها بسبب الفيروس المذكور، ولكن البلسم الذي كان ترياقا لأهل الكويت هو الانتقال السلس والمرن لتولي الأمير الـ 16 صاحب السمو الشيخ نواف الحمد -حفظه الله ورعاه- والعضيد سمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، معلنين بذلك بداية العهد الجديد الذي حمل معه مجلسا تشريعيا جديدا وسلطة تنفيذية جديدة، ولكن السؤال الذي يدور بذهن كل مواطن كويتي بسيط من فئة الغالبية الصامتة هل عام 2021م أفضل من العام الذي سبقه؟

والأفضلية هنا التي تخص المواطن الكويتي البسيط تكمن في إعلان نهاية فيروس كورونا المستجد وعودة الحياة للمعمورة والكويت إلى سابق عهدها طبيعية ولا تخضع للإجراءات الصحية الاحترازية ويكون الكمام ذكرى تحكى للأجيال القادمة، والأفضلية الأهم هي ان يكون مجلس الأمة الجديد الذي جاء في 5/12/2020م هو مجلس عمل فعلي وليس مجلس كلام واستعراض للعضلات إعلاميا ويكون مراقبا ومشرعا بصورة فعلية وحقيقية وتقابله حكومة رشيدة بإدائها وانجازاتها، وصحيح ان الأمنيتين لهذا اليوم لم يظهرا بالسلطتين ولكن الامل موجود بهم وخصوصا أننا لم نكمل ربع سنة ميلادية حتى نحكم على أداء السلطتين، والافضلية المرجوة ان تحل مشكلة التركيبة السكانية التي جعلت المواطن غريبا في وطنه وبات هو الحلقة الأقل والاضعف، وان يعم الصلاح بالحالة الصحية بالبلاد من حيث الخدمات والتطبيب وان يصحح مسار التعليمين العام والخاص بالذات بعد التخبط الذي حصل بسبب «كورونا» المستجد من قبل القيادات التعليمية والتي لا تقدر ما هو التعليم الحديث حيث الرأي الواحد والقرار المنفرد وهل يعقل ان خريجي الصف الـ 12 بالعام الدراسي الماضي كلهم ناجحون وعدد كبير منهم حصل على نسبة 100%، والله هذا الذي حصل بالصف الـ 12 لم يحصل في بلاد الواق واق لكن الأمل موجود في 21 حيث نأمل صلاح الأحوال، والأمل يقول لا تيأس فمحاربة الفساد والقضاء عليه قادمان ولذا آمل ان يكون ذلك في 21، والأفضلية المربوطة بالأمل في 21 ان تنتهي عملية جلب القيادات بنظام الباراشوت الذي اعتدنا عليه بالسنوات الماضية ونتائجهم كانت واضحه كقيادات باراشوتية في أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث طلع الخن والخنين والحمد لله ولكن هذي الكويت صل على النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- والامل الآخر المهم لدينا كمواطنين هو نهاية المشكلة الاسكانية بأن يكون لكل أسرة سكن يحميها من عاديات الزمن وينتهي طابور الانتظار ويعيش المواطن وابناؤه بمنزل فيه «حوش» لأنه مل وكره الشقة ام «البلكون»، والأفضلية المرجوة في 21 أن تكون كل المناصب والوظائف في القطاع الحكومي بيد كويتيين ولا يكون للوافد العزيز وجود سوى عند الحاجة له فقط، وان يكون القرار كويتيا خالصا ليس لغريب دخل فيه لأن صدق من قال «يا غريب كن اديب» وأعرف ان لكل بداية نهاية، والافضلية التي تعيش على الامل هو رفع كل ما يقيد حرية ورأي المواطن البسيط لأن هذا النوع من المواطنين وهم الغالبية العظمى ليس لهم شيء سوى الكلام والتعبير عن الرأي وهو شبه محروم منه اليوم وفق قوانين وضعت بالسابق لأغراض وليس لغرض في نفس يعقوب والسؤال هنا من هو يعقوب هذا؟

وبالختام اعود وأسأل هل 21 أفضل؟ وأتمنى أن يكون الجواب نعم 21 أفضل وهذه أمنية لدى المواطنين الكويتيين كافة وهي ليست مستحيلة إن وجد الصدق والإخلاص وحب الوطن والمواطن أو سنبقى على طمام المرحوم؟ والحين ما ظل عندي إلا الدعاء لرب البيت العتيق أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل شر ويبعد عنهم مساوئ ومصائب ومشاكل 20، ولا يصح إلا الصحيح.

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? مواطن خبل يسأل: من صجهم سيفرضون الضريبة؟ الجواب أبوي ما يقدر إلا على أمي ولا ضريبة على شنو؟ كل شيء عندنا مضروب بالفساد ضربا مبرحا وقد يكون ماله طب وأنت متى بتعقل وتركد يا مواطن؟

